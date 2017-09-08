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Antalyaspor ile Galatasaray 53. randevuda
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Antalyaspor ile Galatasaray 53. randevuda

Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Antalyaspor ile Galatasaray 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ise 43. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Antalyaspor ile Galatasaray 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ise 43. kez birbirlerine rakip olacak.
Süper Lig'de 3 hafta sonunda 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 2 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor, sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar toplamda 53, Süper Lig'de ise 43. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY FARKLI ÜSTÜN
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi sarı-kırmızılı ekip 52 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 52 maçta 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 30 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 26 maçta ise Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 42 kez karşılaştı. 42 mücadele sonunda Antalyaspor 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 25 de yenilgi aldı.

EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL
Akdeniz ekibi ile Galatasaray ilk kez 1981-1982 yılında Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile Cim-Bom arasında oynanan 52 maçta en çok golün atıldığı iki maç ön plana çıkıyor. 1986-1987 yılında Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren maç ile 1999-2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında normal süresi 3-3 biten ve uzatmalarda Galatasaray'ın 5-3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol iki takım arasında en gollü geçen maçlar olarak tarihteki yerini aldı. İki takım arasında en farklı biten maç ise 1994-1995 yılında Süper Lig'de oynanan ve Galatasaray'ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç oldu.

EN FAZLA ALINAN SKOR 1-1, 2-0 VE 2-1
Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 2-1, 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar oldu. İki takım 52 maç sonunda 8 kez 2-1'lik skor elde etti. 7 kez de 1-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla 90 dakikayı bitirdi. 6 maçta ise 3-1'lik sonuç elde eden Antalyaspor ve Galatasaray 4 kez 0-0'lık sonuçla sahadan ayrıldı. 3 kez 3-0 ve 3-2'lik skor alan iki takım 2 kez 4-0'lık sonucu elde etti. Sarı-kırmızılılar ile kırmızı-beyazlılar, 1'er kez 2-2, 3-3, 4-2, 5-0, 5-3 ve 6-2'lik skorlarla sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR 53, GALATASARAY 98 GOL ATTI
Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981-1982 sezonundan bu sezona kadar oynanan 52 maç sonunda iki takım toplam 151 gol kaydetti. Antalyaspor rakip kaleye 53 gol atma başarısı gösterirken, Galatasaray ise 98 golle karşılık verdi.

ANTALYASPOR'DA 3 OYUNCU SAKAT
Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Sandro sakatlıklarından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek.

MENEZ VE VAİNQUEUR İLK KEZ OYNAYABİLİR
Antalyaspor'un Fransa'nın Bordeaux takımından transfer ettiği ve yaşadığı sakatlıktan dolayı 3 haftadır forma giyemeyen Jeremy Menez ve Roma'dan yeni transfer edilen Vainqueur ise Teknik Direktör Rıza Çalımbya'ın görev vermesi halinde Galatasaray maçında görev alması bekleniyor. Çalımbay'ın Jeremy Menez'e ilerleyen dakikalarda, Vainqueur'e ise ilk 11'de şans tanıması bekleniyor.

MUHTEMEL 1
Antalyaspor - Galatasaray mücadelesi pazar günü saat 20.00'de Antalya OPET Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Boffin, Celustka, Djouoru, Diego Angelo, Sakıp Aytaç, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Aydın Karabulut ve Eto'o."
(Adem Akalan/İHA)
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