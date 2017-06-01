Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Antalyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Antalyaspor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Antalyspor, ligin son haftasında sahasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çaımbay gözetiminde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Antrenmanda Gaziantepspor maçında forma giyecek oyunculardan oluşurken, kırmızı beyazlılar çalışmayı yarı sahada yapılan maçla tamamladı.

Öte yandan Antalyaspor'da yapılan çalışmaya antrenman öncesi Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'de geldi. Aksu Belediye Başkanı Şahin, kırmızı beyazlıların dün Medipol Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası finalini Konyaspor'un kazanmasının ardından Avrupa Kupası biletini alamamasından dolayı üzerinde 'Gönüllerin Kupası' yazılı bir kupayı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e hediye etti.

(Adem Akalan - İsa Akar /İHA)