Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti

Haftanın kapanış maçında Galatasaray Sneijder ve Podolski'den yoksun Antalyaspor karşı karşıya geldi..

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve zirvenin uzağında kalan Galatasaray, galibiyet özlemini noktaladı.. Ligin flaş ekiplerinden Antalyaspor'a konuk olan Aslan, iki farkla öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamasa da, son anda bulduğu golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor'da 2 değişiklik

Antalyaspor ise geçen hafta Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahada yer aldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Zeki Yıldırım'ın yerine Salih Dursun'a şans tanıdı. Akhisar Belediyespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Eto'o'nun yerine ise Serdar Özkan, Galatasaray karşısında forma giydi.

Stat dolmadı

Antalyaspor Kulübü tarafından yaklaşık bir haftadır yapılan çağrılara rağmen müsabakada stat dolmadı. Ev sahibi ekibin taraftarları kale arkasındaki tribünlerde yerlerini alırken, batı ve doğu tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı. Misafir takım tribününde ise yer yer boşluklar oluştu.

Güvenlik önlemleri

Antalyaspor-Galatasaray maçı öncesi Antalya Stadı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde ve içinde yoğun önlem alınırken, taraftarlar güvenlik koridorunda arandıktan sonra tribünlere girebildi. Maçın başlamasından önce stat yanında bulunan yan yol trafiğe kapatılırken, stadın altında ve yanında bulunan otoparklara da araç alınmadı. Karşılaşma için stat ve çevresinde, yaklaşık bin 500 polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaptı.

Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 3

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Baki Tuncay Akkın, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Charles, Danilo, Deniz Kadah, Serdar Özkan, Mbilla

Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Chedjou, Ahmet Yılmaz Çalık, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Josue, Bruma, Eren Derdiyok

Goller: Dk. 24 Bruma, Dk. 36 ve Dk. 90+6 Eren Derdiyok (Galatasaray), Dk. 44 Mbilla, Dk. 53 Deniz Kadah (Antalyaspor)

ANTALYASPOR: 2-3 :GALATASARAY

M.S: Antalyasporlu futbolcular santradan sonra topu ileriye doğru gönderdi ancak karşılaşmada son düdük çaldı. Galatasaray Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

90. dakika: GOL! Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Eren kafayla topu ağlara gönderdi.

90. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'e faul yapan Chico sarı kart gördü. Konuk takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

90. dakika: Sakıb bir kez daha ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı. Sonrasında sağ kanatta topu alan Ondrej Celustka'nın ortasında Emre'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

90. dakika: Uzatma dakikalarında Antalyaspor sağ ve sol kanattan yaptığı ortalarla gol arıyor.

90. dakika: Ondrej Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı.

90. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Sakıb'ın sol kanattan ortasında Deniz ve Danilo topa ıska geçti.

90. dakika: Ahmet'e faul yapan Sakıb sarı kart gördü.

90. dakika: Selçuk'un sağ kanattan kullandığı kornerde Semih'in vuruşunu savunma karşıladı.

90. dakika: Selçuk'un kullandığı serbest vuruşta Semih'in kafa vuruşu savunmadan sekerek dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

90. dakika: Karşılaşmanın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

90. dakika: Chico hava topu mücadelesinde Eren'e faul yaptı. Galatasaray rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

90. dakika: Sakıb'ın sol kanattan yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

89. dakika: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Yasin'in sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı ve top dışarıya gitti. Konuk takım korner kullanacak. Selçuk'un sol kanattan kullandığı kornerde top kaleci Fornenzi'de kaldı.

88. dakika: Antalyasporlu futbolcular bu dakikalarda dönen topları da almaya başladı.

87.dakika: Deniz Emre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluştu ancak pozisyon ofsayt.

86. dakika: Horic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Danilo'nun ortasını savunma karşıladı.

85. dakika: Galatasaray kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

84. dakika: Pozisyonun ardından Zeki sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

84. dakika: Zeki'ye faul yapan Bruma ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

83. dakika: Emre'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Deniz'in kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

83. dakika: Emre sağ kanatta hareketlenen Danilo'yu topla buluşturmak istedi ancak Linnes araya girdi ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak.

80. dakika: Antalyaspor gole çok yaklaştı. Emre'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Danilo Muslera'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda Semih çizgiden topu çıkardı ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak.

79. dakika: Sakıb sol kanattan orta yapmak isterken Semih araya girdi ve topu kalecisine kazandırdı.

76. dakika: Charles sağ kanatta hareketlenen Danilo'yu topla buluşturmak istedi ancak Linnes araya girdi.Gelişen Antalyaspor atağında M'Billa'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Muslera'da kaldı.

75. dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Chico'nun savunmada yaptığı hata sonrası topu alan Bruma kaleciyle karşı karşıya kalacakken son anda Ondrej Celustka araya girdi ve tehlikeyi önledi.

75. dakika: Antalyaspor'da Emre, Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu.

74.dakika: Galatasaray tehlikeli geldi. Yasin'in sağ kanattan ortasında Tolga'nın vuruşu yandan dışarıya gitti.

73. dakika: Antalyaspor'da Emre Güral, Galatasaray'da ise Rodrigues oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

72. dakika: Gelişen Galatasaray atağına Yasin'in sağ kanattan ortasında Bruma ceza sahasında topa vurmak isterken savunma son anda araya girdi.

70. dakika: Chedjou'yla girdiği mücadelenin ardından yerde kalan M'Billa sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri bir kez daha oyun alanında.

69. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında M'Billa sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra orta yapmak isterken Chedjou araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

67. dakika: Semih'in müdahalesiyle yerde kalan Deniz faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından Deniz kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı. Karşılaşmada bu dakikalarda tempo düşmeye başladı.

65. dakika: Antalyaspor'da Diego'nun bir sakatlığı var. Sağlık görevlileri oyun alanında.

64. dakika: Galatasaray'da Carole yerini Linnes'e bıraktı.

63. dakika: Antalyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda baskı yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

62. dakika: M'Billa hava topuna çıktıktan sonra sert bir şekilde yere düştü ve kısa süren bir sakatlık yaşadı ancak sağlık görevlilerine gerek duymadan ayağa kalktı.

61. dakika: Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yasin Eren'e orta yapmak istedi ancak savunma araya girdi. Galatasaray korner kullanacak.

60. dakika: Diego serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

59. dakika: Galatasaray'da Linnes oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.Charles Ahmet'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım rakip yarı alanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

58. dakika: Danilo'ya faul yapan Tolga sarı kart gördü. Antalyaspor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

57. dakika: Eren'in kaptırdığı top sonrası gelişen Antalyaspor atağında Serdar'ın sol kanattan yaptığı orta savunmadan sekerek kalecide kaldı.

56. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

55. dakika: Bu arada sakatlanarak kenara gelen Carole oyuna yeniden dahil oldu. Deniz Tolga'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

54. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

53.dakika: GOL! Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Zeki'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Danilo yerden pasını çıkardı. Onun pasında Deniz topu ağlara gönderdi.

53. dakika: Ahmet serbest vuruşta ceza sahasına hareketlenen Eren'i düşündü ancak savunmada Chico araya girdi ve topun Eren'e gelmesine engel oldu.

52. dakika: Hava topu mücadelesinde Eren yerde kaldı. Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

50. dakika: Ali Palabıyık Carole için sedye istedi. Carole oyuna devam edemeyecek gibi duruyor.

49. dakika: Hava topu mücadelesinde M'Billa'nın müdahalesiyle yerde kalan Carole sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

48. dakika: Ondrej Celustka sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Charles'e pasını vermek istedi ancak savunma son anda araya girerek topun Charles'e gelmesine engel oldu. Antalyaspor ikinci yarıya baskılı başladı.

47. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Sakıb'ın sol kanattan ortasında Deniz ceza sahasında topu kontrol edemedi.

46. dakika: Antalyaspor'da Salih yerini Zeki'ye bıraktı.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

D.A: İlk yarıda son düdük çaldı. Galatasaray, soyunma odasına 2-1 önde gidiyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. Gelişen Galatasaray atağında Yasin'in sağ kanattan ortasında Eren ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

45. dakika: Galatasaraylı oyuncular santranın ardından kendi aralarında pas yapıyor.

44. dakika: GOL.. Chedjou'ya baskı yaparak topu alan M'Billa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Muslera'nın yanından ağlarla buluştu.

43. dakika: Ondrej Celustka sağ kanatta hareketlenen Serdar'ı topla buluşturdu ancak Serdar ofsayt pozisyonunda.

42. dakika: Ondrej Celustka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Galatasaray atağında sarı -kırmızılılar rakibini az adamla yakalamıştı ancak Bruma pasını Tolga ve Eren'e aktaramadı.

41. dakika: M'Billa sağ kanattan topla birlikte gitmek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Antalyaspor tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Danilo ortasını yaptı. Onun ortasında M'Billa'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

38. dakika: Serdar Yasin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Antalyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Danilo'nun kullandığı serbest vuruşta savunmasına yardımda gelen Eren topu uzaklaştırdı.

36. dakika: GOL! Eren ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu.

35. dakika: Diego savunmanın arkasına koşu yapan Danilo topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlaymadı ve top dışarıya gitti.

34.dakika: Faulün ardından dördüncü hakeme itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. Danilo serbest vuruşu paslaşarak kullanmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

33. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Serdar Josue'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

31. dakika: M'Billa sol kanattan orta yapmak isterken Chedjou araya girdi ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak. Serdar'ın sol kanattan kullandığı kornerde Muslera kalesini terk ederek topu aldı.

29. dakika: Eren ceza sahasına hareketlenen Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak savunmasına yardımda gelen Danilo araya girdi ve topun Bruma'ya gelmesine engel oldu.

28. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Diego serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü. Sonrasında Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Diego'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

26. dakika: M'Billa ceza sahasına girmek isterken Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Antalyaspor oyuna yeniden başladı.

2. dakika: Gol sevincinin ardından Bruma sarı kart gördü.

24. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Bruma Josue'yle verkaç yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bruma'nın vuruşunda top ağlara buluştu.

24.dakika: GOL! Galatasaray öne geçti

23. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Celustka sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Deniz'in indirdiği topa M'Billa topa ıska geçti.

22. dakika: Bruma korneri paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topu alan Josue'nin ortasını savunma karşıladı.

21.dakika: Yasin sağ kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

19. dakika: Selçuk serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

18. dakika: Yasin Salih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

17.dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Galatasaray'da. Sarı - kırmızılı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

16. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Sakıb araya girerek topun Eren'e gelmesine engel oldu.

14. dakika: Hava topu mücadelesinde M'Billa Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

13.dakika: Gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Serdar arka direğe orta yapmak istedi ancak Chedjou son anda araya girerek Serdar'a orta yapma şansı vermedi.

12. dakika: Antalyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

11.dakika: Diego savunmanın arkasına koşu yapan M'Billa'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Muslera'ya geldi.Josue ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

9. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Charles'in sağ kanattan ortasını Tolga karşıladı.İki takım da bu dakikalarda orta alanda pas yapmakta zorlanıyor.

8. dakika: Serdar korneri paslaşarak kullandıktan sonra orta yapmak isterken Galatasaray savunması araya girdi ve Serdar'a orta yapma şansı vermedi.

7.dakika: Antalyaspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan topu alan M'Billa kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak son anda savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak.

7. dakika: Semih sağ kanatta hareketlenen Yasin'i düşündü ancak Sakıb son anda araya girerek topun Yasin'e gelmesine engel oldu.

6. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

5. dakika: Yasin sağ kanatta topla buluştuktan sonra içeriye doğru kat etti ve ceza sahasına doğru hareketlenen Eren'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Fornenzi'de kaldı.

4. dakika: Karşılaşma tempolu başladı.

3. dakika: Diego serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Chico'nun yaptığı pas hatası sonrası gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın sol kanattan ortasında Josue topa istediği gibi vuramadı ve top kalecide kaldı.

2. dakika: Serdar Yasin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.