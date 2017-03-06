Antalyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Haftanın kapanış maçında Galatasaray Sneijder ve Podolski'den yoksun Antalyaspor karşı karşıya geliyor

Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor..

İLK 11'LER:

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren Derdiyok

ANTALYASPOR: 1-2 :GALATASARAY

D.A: İlk yarıda son düdük çaldı. Galatasaray, soyunma odasına 2-1 önde gidiyor.

45. dakika: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. Gelişen Galatasaray atağında Yasin'in sağ kanattan ortasında Eren ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

45. dakika: Galatasaraylı oyuncular santranın ardından kendi aralarında pas yapıyor.

44. dakika: GOL.. Chedjou'ya baskı yaparak topu alan M'Billa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Muslera'nın yanından ağlarla buluştu.

43. dakika: Ondrej Celustka sağ kanatta hareketlenen Serdar'ı topla buluşturdu ancak Serdar ofsayt pozisyonunda.

42. dakika: Ondrej Celustka'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Galatasaray atağında sarı -kırmızılılar rakibini az adamla yakalamıştı ancak Bruma pasını Tolga ve Eren'e aktaramadı.

41. dakika: M'Billa sağ kanattan topla birlikte gitmek isterken Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

40. dakika: Antalyaspor tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Danilo ortasını yaptı. Onun ortasında M'Billa'nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

38. dakika: Serdar Yasin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Antalyaspor sol kanattan serbest vuruş kullanacak. Danilo'nun kullandığı serbest vuruşta savunmasına yardımda gelen Eren topu uzaklaştırdı.

36. dakika: GOL! Eren ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu.

35. dakika: Diego savunmanın arkasına koşu yapan Danilo topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlaymadı ve top dışarıya gitti.

34.dakika: Faulün ardından dördüncü hakeme itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. Danilo serbest vuruşu paslaşarak kullanmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top dışarıya gitti.

33. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Serdar Josue'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

31. dakika: M'Billa sol kanattan orta yapmak isterken Chedjou araya girdi ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak. Serdar'ın sol kanattan kullandığı kornerde Muslera kalesini terk ederek topu aldı.

29. dakika: Eren ceza sahasına hareketlenen Bruma'yı topla buluşturmak istedi ancak savunmasına yardımda gelen Danilo araya girdi ve topun Bruma'ya gelmesine engel oldu.

28. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Diego serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan geri döndü. Sonrasında Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Devam eden atakta Diego'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

26. dakika: M'Billa ceza sahasına girmek isterken Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25. dakika: Antalyaspor oyuna yeniden başladı.

2. dakika: Gol sevincinin ardından Bruma sarı kart gördü.

24. dakika: Ceza sahası dışında topla buluşan Bruma Josue'yle verkaç yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bruma'nın vuruşunda top ağlara buluştu.

24.dakika: GOL! Galatasaray öne geçti

23. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Celustka sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Deniz'in indirdiği topa M'Billa topa ıska geçti.

22. dakika: Bruma korneri paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topu alan Josue'nin ortasını savunma karşıladı.

21.dakika: Yasin sağ kanattan orta yapmak isterken savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

19. dakika: Selçuk serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

18. dakika: Yasin Salih'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

17.dakika: Topun hakimiyeti bu dakikalarda Galatasaray'da. Sarı - kırmızılı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

16. dakika: Gelişen Galatasaray atağında Tolga ceza sahasındaki Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Sakıb araya girerek topun Eren'e gelmesine engel oldu.

14. dakika: Hava topu mücadelesinde M'Billa Ahmet'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

13.dakika: Gelişen Antalyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Serdar arka direğe orta yapmak istedi ancak Chedjou son anda araya girerek Serdar'a orta yapma şansı vermedi.

12. dakika: Antalyasporlu futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

11.dakika: Diego savunmanın arkasına koşu yapan M'Billa'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Muslera'ya geldi.Josue ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

9. dakika: Gelişen Antalyaspor atağında Charles'in sağ kanattan ortasını Tolga karşıladı.İki takım da bu dakikalarda orta alanda pas yapmakta zorlanıyor.

8. dakika: Serdar korneri paslaşarak kullandıktan sonra orta yapmak isterken Galatasaray savunması araya girdi ve Serdar'a orta yapma şansı vermedi.

7.dakika: Antalyaspor tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan topu alan M'Billa kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak son anda savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Antalyaspor korner kullanacak.

7. dakika: Semih sağ kanatta hareketlenen Yasin'i düşündü ancak Sakıb son anda araya girerek topun Yasin'e gelmesine engel oldu.

6. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

5. dakika: Yasin sağ kanatta topla buluştuktan sonra içeriye doğru kat etti ve ceza sahasına doğru hareketlenen Eren'i düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Fornenzi'de kaldı.

4. dakika: Karşılaşma tempolu başladı.

3. dakika: Diego serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Chico'nun yaptığı pas hatası sonrası gelişen Galatasaray atağında Bruma'nın sol kanattan ortasında Josue topa istediği gibi vuramadı ve top kalecide kaldı.

2. dakika: Serdar Yasin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.