Antalyaspor'dan Menez bombası

Antalyaspor, Bordeaux'da forma giyen hücum oyuncusu Jeremy Menez'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Antalyaspor, Bordeaux'da forma giyen hücum oyuncusu Jeremy Menez'le 3 yıllık anlaşma sağladı.

Bu yılın flaş ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için hucüm bölgesine önemli bir takviye yaptı. Kırmızı Beyazlılar, forvet mevkisinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebilen Bordeaux'nun yıldızı Jeremy Menez'i renklerine bağladı. Bordeaux ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katan Antalyaspor, Salih Dursun'un ardından ikinci transferini yapmış oldu.



ANTALYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Transferle ilgili Antalyaspor'un resmi web sayfasında ise şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



JEREMY MENEZ KARİYERİ

Menez 3 senelik Roma macerasında toplam 107 resmi maçta forma giyip 12 gol 22 asistlik bir performans sergiledi.

Daha sonra Fransa Paris Saint-Germain'da 3 sene forma giyen Menez, 42 resmi maçta 9 gol 22 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. PSG'deki ikinci sezonunda 42 resmi maçta 8 gol ve 10 asistle, 3. sezonunda ise 26 resmi maçta 2 gol 3 asistle oynadı.

2014-15 sezonu öncesinde yeniden Serie A'nın yolunu tutan Menez Milan'a transfer olarak burada da 34 maçta 16 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. İkinci sezonda forma şansı bulmakta zorlanan Jeremy Menez, 12 maçta oynadı ve 4 gol attı.

Son olarak geçtiğimiz sezon öncesi Bordeaux ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki yıldız, Fransa Ligi'ni 31 maçta 3 gol 3 asistle oynayarak kapattı.

(Suat Metin / İHA)