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Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu hazırlıklarına Bolu'da başladı.
Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı son anda kaçıran Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalara başladı. Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Akdeniz ekibi, 13 gün sürecek kampın ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, kros çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren idmanın sonunda futbolcular, saha kenarına getirilen karpuzlara yoğun ilgi gösterdi.
Antalyaspor'da yapılan antrenmana yeni transferler Fransız kanat oyuncusu Jeremy Menez, Maicon, Musa Nizam ve Aydın Karabulut da katıldı. Bu futbolcular böylelikle kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanlarına çıkmış oldu. Öte yandan bugünkü çalışmada Lionel Messi'nin düğününe katılan kaptan Samuel Eto'o ve ülkesinin milli takımında olan Ondrej Celustka ile Ruud Jorge Boffin yer almadı. Kırmızı-beyazlı takım yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek.
(Adem Akalan / İHA)

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