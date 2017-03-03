Antalyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Antalyaspor, maçın taktik provalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Antalyaspor, maçın taktik provalarına başladı.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda, Galatasaray maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. İstanbul'da görüşmesi olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenmanın başlamasında kısa bir süre sonra tesislerden ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, çalışmalarını Çalımbay'ın yardımcısı Bülent Albayrak gözetiminde sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle hafta başından itibaren fizyoterapist eşliğinde çalışan El Kabir, teknik ve sağlık ekibinin yaptığı ortak görüşmeden sonra takımla birlikte çalışmaya başladı. Antrenmana, izinli olan Ramon Motta ve Samuel Eto'o ile sakatlığı süren Yekta Kurutuluş katılmadı.

