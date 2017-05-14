Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düşerek önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da 2 oyuncu cezalı duruma düşerek önümüzdeki hafta oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Deplasmanda Fenerbahçe'yi Deniz Kadah'ın golüyle 1-0 mağlup eden ve Avrupa kupalarına gitmek için şansını sürdüren Antalyaspor'da Mustafa El Kabir ve M'billa Etame, gördükleri sarı kartlarla, kırmızı-beyazlıların 32. haftada oynayacağı Bursaspor maçında cezalı duruma düşerek takımdaki yerlerini alamayacaklar. Mustafa El Kabir, Antalyaspor'un 31. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi Deniz Kadah'ın attığı golle 1-0 yenerken, golün asistini yapan oyuncu olmuştu. (Adem Akalan / İHA)
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