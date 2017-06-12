Antalyaspor 30 Temmuz'da toplanıyor

Antalyaspor'da 2017 - 2018 sezonu hazırlıkları 30 Temmuz'da başlıyor.

Antalyaspor'da 2017 - 2018 sezonu hazırlıkları 30 Temmuz'da başlıyor.

Antalyaspor'da kamp programı açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekip 30 Haziran Cuma Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanacak. 1 Temmuz Cumartesi günü Memorial Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrollerine girecek olan Antalyaspor, 2 Temmuz Pazar günü saat 15.40 uçağıyla Ankara'ya gidecek ve Ankara'dan takım otobüsü ile Bolu Gerede Doruk Kaya Otel'de kampa girecek. 16 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp yapacak olan Antalyaspor, ikinci kamp dönemi için 18 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak. Akdeniz ekibi, 19 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg kentine gidip, 30 Temmuz'a kadar burada hazırlıklarına devam edecek.

