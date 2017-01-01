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Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor
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Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor

ANTALYA (İHA) â€' Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), vatandaşların sporla buluşma noktası oldu. Sağlıklı yaşamın adresi ASFİM'den 3 yılda 47 bin kişi faydalandı.

ANTALYA (İHA) â€" Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), vatandaşların sporla buluşma noktası oldu. Sağlıklı yaşamın adresi ASFİM'den 3 yılda 47 bin kişi faydalandı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ASFİM, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez adresi oldu. Profesyonel eğitmen ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'de vatandaşlar, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve çocuklar için temel jimnastik branşlarında spor yapma imkanı buluyor. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği ASFİM'den 3 yılda 47 bin Antalyalı faydalandı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Varsak, Döşemealtı, Elmalı, Korkuteli, Gazipaşa ilçelerinde hizmet veren ASFİM, yakında Demre ve Kemer'de de hizmet verecek.

15 yaş üzeri olan her vatandaşın katılabildiği ASFİM'lerin kayıt dönemleri 2 ayda bir yenileniyor. Üyelerin haftada iki gün faydalanabildiği ASFİM'de salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri kadınlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ise erkekler spor hizmeti alabiliyor. Ayrıca 2008-2010 doğumlu çocuklar da temel jimnastik derslerine yine ASFİM aracılığıyla başlayarak erken yaşta sporla tanışıyor. ASFİM'de yeni kayıt dönemi 19 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'a kadar devam edecek. 6 Şubat'ta da dersler başlayacak.

Diyetisyen hizmeti de var

Sunduğu spor imkanlarının yanı sıra ücretsiz diyetisyen hizmeti de veren ASFİM, fiziksel aktivite ve doğru beslenmeyle sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. Diyetisyen Selin Namal, sağladıkları imkanları şöyle anlattı:

"Üyelerimizle ilk görüşmede kan bulgularına bakıyoruz, beslenme ile çözebileceğimiz sağlık problemleri varsa çözmeye çalışıyoruz. Vücut analiz cihazımızla yağ ve kas değerlerine, beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz, kemik ölçümlerini yapıyoruz. Sağlıklı bir beslenme programı uyguluyoruz. Sadece zayıflamaya yönelik değil, hastalıkların tedavisine, sağlıklı beslenmeye, kilo almaya yönelik de hizmet veriyoruz."

"Güne zinde başlamak çok güzel"

İki aydır ASFİM'de spor yapan Reyhan Göl, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Güne sporla zinde başlamak gerçekten çok güzel. Çok yararlı bir hizmet. Yıllarca ben spor salonlarına gittim ve ücret ödedim. Ücretsiz olması da önemli. Evime de çok yakın. Bunu bir de diyetle birlikte yürütebilirseniz çok iyi oluyor" dedi.

"Ailecek sporcu olduk"

37 yaşındaki Gökçen Demir de kızıyla birlikte spora başladıklarını belirterek, "ASFİM'i bir arkadaşım tavsiye etti. 1 aydır Zumba dersi alıyorum. Eğlenceli bir spor, çok güzel gidiyor. Ücretsiz olması, ortamın hijyen olması önemli. Hocalarımız çok iyi, diyetisyen olması da çok başarılı bir uygulama. Bir ay içinde 4-5 kilo kaybettim, bana çok faydası oldu. Aynı zamanda hafta sonları da kızım cimnastik kursuna geliyor. Ailecek sporcu olduk" şeklinde konuştu.

Yeni kayıt döneminde ASFİM ailesine katılmak isteyen Antalyalılar, internet üzerinden www.abbsporhizmetleri.com adresinden online olarak başvuru yapabiliyor.
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