Antalyalı Özge yeni protez için İstanbul'da

Antalya'da protez olan ayağıyla babasının yaptığı düzenekte yürümeye çalışan 3 yaşındaki Özge, yeni bir proteze kavuşuyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen minik Özge, kendisi için yapılacak protez ayak sayesinde artık daha rahat yürüyebilecek.Antalya'da bir bacağı protez olan 3 yaşındaki kızı Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için evinde 150 liraya mal ederek kurduğu düzenekle kızına yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ın bu çabası geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye gündemine gelmiş ve bunun üzerinde bir çok kurum ve kuruluş minik Özge'ye yardım için ça

Antalya'da protez olan ayağıyla babasının yaptığı düzenekte yürümeye çalışan 3 yaşındaki Özge, yeni bir proteze kavuşuyor. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen minik Özge, kendisi için yapılacak protez ayak sayesinde artık daha rahat yürüyebilecek.Antalya'da bir bacağı protez olan 3 yaşındaki kızı Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için evinde 150 liraya mal ederek kurduğu düzenekle kızına yürümeyi öğreten alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ın bu çabası geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye gündemine gelmiş ve bunun üzerinde bir çok kurum ve kuruluş minik Özge'ye yardım için çalışma başlatmıştı. Özge'nin bu durumunu görerek aileye yardım eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, minik Özge ve ailesini yeni bir protez ayak yapılabilmesi için İstanbul'a getirdi. Kızı Özge için kendince imkan oluşturmaya çalışan fedakar baba Ali İhsan Yıldırım, eşi İlknur ve kızı Özge ile birlikte sabah saatlerinde Antalya'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.



YENİ PROTEZLE DAHA RAHAT YÜRÜYEBİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3 yaşındaki kızı Özge'ye protez ayak yaptırmaya geldiklerini belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "Yeni bir protez için Antalya'dan geldik. Özge yürürken biraz aksıyor. Protezi eski olduğu için yara yapıyordu. Şimdi yeni protezin ölçüsüne geldik. Ölçüsü alınacak ve Özge daha iyi bir proteze kavuşacak, daha iyi yürüyebilecek. Biz o konuda mutluyuz. Bir ay sonra da yeni protezi almak için buraya geleceğiz. Fizik tedavi görecek. Çocuğumuz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Devletimiz de yardımcı oluyor kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Minik Özge için alınacak protez ölçülerinin ardından özel bir protez ayak yapılacak ve Özge daha rahat yürüyebilecek.

(Ferhat Yasak - Volkan Kayalar/İHA)