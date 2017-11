18.11.2017 10:25 Antalyalı çiftçiler yaralarını sarıyor

Antalya'nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 13 Kasım'da meydana gelen ve 30'un üzerinde kişinin yaralanmasına, 150 milyonluk ise maddi zarara neden olan hortumun ardından hayat normale dönmeye başladı. Özellikle Kumluca'nın Mavikent ile Demre'nin Beymelek Mahallesi'ndeki seraları vuran hortum, Finike ve Kaş ilçelerinde ise en çok evlere zarar verdi. Bazı çiftçiler, ekim zamanını kaçırmadan zarar gören seralarını kendi imkanlarıyla onarırken, borçla seralarını kuranlar devletten gelecek yardımı dört gözle bekliyor. Evleri zarar gören vatandaşlar ise belediye ve AFAD ekiplerinin bölgeye getirdiği konteyner ev ile çadırlarda kalıyor. Diğer yandan hortumda kök ve gövdelerinden sökülerek düşen ağaçları ise afetzedeler sobalarında yakmak için kullanıyor. Yine hortum sonrası trafo ve elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle karanlığa gömülen ilçelerin yüzde 90'nına enerji verildiği öğrenildi.



HALA ETKİSİNDELER

Hortuma, yerle bir olan evlerinde yakalan vatandaşların ise halen o anların şokunu yaşadığı gözlendi. Afet anını hatırladıkça gözleri dolan 56 yaşındaki Sevilay Özer, "Arabamız, motorumuz, evimiz gitti. Evim yapılsın başka bir şey istemiyorum. Allah bundan kötü yapmasın, kimseye vermesin böyle bir acı" diyerek gözyaşı döktü.

Afet sonrası evi kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlardan Asiye Uymaz, eşyalarının ve kendisinin dışarıda kaldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından kendisine çadır ve konteyner ev verildiğini belirten Uymaz, "Onarılacak bir tarafı yok dediler. Her tarafı sallanıyor, üstüne çıkmaya korkuyorum" dedi.

Hortum anını anlatan Mustafa Akgün de, "Bir ateş gibi püskürtü, her taraf duman toz içindeydi. 10 saniyede hiçbir şeyimiz kalmadı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yaşım 53 ben böyle bir afet görmedim" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sağlık ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu da belirten Akgün, maddi yönden de devletin afetzedelere yardım yapması gerektiğini söyledi.



AFETZEDELERİN FİDELERİ ÜCRETSİZ ÜRETİLECEK

Özel bir tohumculuk firması ile Kumluca'daki fide tesislerinin hazırladığı ortak proje ile Mavikent'te ve Finike, Demre ve Kaş Bölgesinde hortum afetinden zarar gören tüm çiftçilerin ocak, şubat ve mart döneminde ekeceği her çeşit fide ücretsiz temin edilecek.

