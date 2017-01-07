Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'yı tedirgin eden ses kaydının sahibinden açıklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'yı tedirgin eden ses kaydının sahibinden açıklama

Antalya'da sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi Psikolog ve Yaşam Koçu A.Ö. yazılı açıklama yaptı.

Antalya'da sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi Psikolog ve Yaşam Koçu A.Ö. yazılı açıklama yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan, Antalya'da bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Psikolog ve Yaşam Koçu A.Ö. yazılı bir açıklama yaptı.
İnternette yayımlanan sesin kendisine ait olduğunu kaydeden A.Ö. ses kaydını 8 kişiden oluşan Whatsapp gurubundaki arkadaşlarıyla paylaştığını fakat ses kaydının dışarıya sızdırıldığını savundu.
A.Ö. açıklamasına şöyle devam etti:
"Şu an, terörle mücadele görevleri nedeniyle bir ömür bedel ödemiş bir ailenin kızı olarak, hem de terör üzerinden "halkı korku ve paniğe sevk etme suçlamasıyla" infaz edilmekteyim. İnternette yayımlanan ses bana aittir. Ses kaydında dile getirilen vakıalar, o gün ve bir gün önce bütün Antalya' da konuşulan, halk arasında dedikodusu yapılan olaylardan ibarettir. Ben de herkes gibi başkalarından duymuş bulunduğum olay ya da dedikodular hakkında, sadece 8 kişiden oluşan Whatsapp gurubumuza mesaj gönderdim. Amacım onların dikkatli olmasını sağlamaktı; kim eşine, dostuna, ailesine bu katkıda bulunmaz ki. Yani mesajım genele gönderilmemiş, sadece 8 arkadaşımdan oluşan kapalı bir guruba iletilmiştir. Ne yazık ki ses kaydının genele iletimi, gurup içerisinden bir arkadaşın mesajımı dışarıya sızdırması ile söz konusu olmuştur. Nitekim yapılan soruşturma kapsamında benim sadece 8 kişiye kapalı mesaj attığım, kamuoyuna açık bir iletide bulunmadığım kanıtlarıyla olarak ortaya çıkmıştır. Ses kaydında yer alan "emniyetten çıktım" ifadesi de o gün annemin bir işlemi için (annem ve babam emekli emniyet görevlisidir) emniyette bulunmam ve emniyette bulunduğum sırada ısrarla beni arayan, yazan arkadaşlarıma ancak çıkınca, bulunduğum yeri de açıklayarak mesaj göndermemle ilgilidir. Ve son olarak ben havaalanında gözaltına alınmadım, yapılan davet sonucu Emniyete, kendi ayağımla gittim. Ülkemi ve halkımı seviyorum, değil onları korkuya sevk etmek ve onlara zarar vermek, ben onlar için sadece canımı verebilirim."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Osmangazi'de 480 kişilik ekip karla mücadele ediyor
Bitlis kırsalında PKK'ya ait sığınaklar yok imha edildi
Akhisar'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
5 ton hamsiye el konuldu
Antalyaspor'un yeni tesisleri görkemli törenle açıldı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 137'inci gün
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Erdoğan'dan flaş mülteci açıklaması!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Osmangazi'de 480 kişilik ekip karla mücadele ediyor
Osmangazi'de 480 kişilik ekip karla mücadele ediyor
Bitlis kırsalında PKK'ya ait sığınaklar yok imha edildi
Bitlis kırsalında PKK'ya ait sığınaklar yok imha edildi
Akhisar'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Akhisar'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
5 ton hamsiye el konuldu
5 ton hamsiye el konuldu
Antalyaspor'un yeni tesisleri görkemli törenle açıldı
Antalyaspor'un yeni tesisleri görkemli törenle açıldı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 137'inci gün
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 137'inci gün
Bursaspor'da Batalla ve Del Valle kampa katıldı
Bursaspor'da Batalla ve Del Valle kampa katıldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kardan etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı
Türkiye, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararları
Türkiye, Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs'ı konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs'ı konuştu
El Bab'dan Başkan Tok'a selam
El Bab'dan Başkan Tok'a selam
Milas'ta 5 ayrı kursa katılanlara belgeleri verildi
Milas'ta 5 ayrı kursa katılanlara belgeleri verildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English