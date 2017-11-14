Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'yı hortum vurdu: 25 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'yı hortum vurdu: 25 yaralı

Finike ilçesinde şiddetli yağış sonrası denizde çıkan hortum, Turunçova ve Sahilkent'te yerleşim yerlerini ve tarım alanlarını vurdu.

Finike'de saat 21.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası denizde hortum çıktı. Karaya doğru ilerleyen hortum Turunçova, Sahilkent, Yeşilyurt, Yuvalı ve Çavdır Yellice mevkiindeki tarım alanları, seralar ve yerleşim yerlerini vurdu.

300 METRE GENİŞLİĞİNDE 10 KM UZUNLUĞUNDA

300 metre genişliğinde, 10 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum nedeniyle bölgede ilk belirlemelere göre çok sayıda tarım alanı, seralar ve yerleşim yerlerine zarar verdi. 3'ü ağır hasarlı olmak üzere çok sayıda ev ve işyerleri zarar görürken, 1'i kamyon 5 araç da hortumun şiddetiyle yan yattı.

Sahilkent Mahallesi'nde yapımı süren kaymakamlık inşaatında işçilerin kaldığı konteyner hortum nedeniyle devrildi. Hortumun neden olduğu kazalarda çeşitli yerlerinden yaralanan 5'i işçi 25 kişi Finike Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralılardan 13'ü ayakta tedavi edilirden 5'inin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu da hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Arslanköylü ve beraberindekiler daha sonra inceleme yapmak üzere hortumdan zarar gören bölgeye gitti. Elektrik hatlarındaki zarar nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, yağışın etkisini yitirdiği belirtildi.

KEMER'DE AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Kemer İlçesi'nde ise yağmur ve fırtına nedeniyle Atatürk Caddesi'ndeki ağaçlar devrildi. İlçede 22.30 sıralarında bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu elektrik hatları koptu. Bazı ev ve işyerlerindeki elektronik eşyalar yıldırım nedeniyle zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. İlçede yağış devam ediyor.

KUMLUCA'DA 5 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim merkezi olan Kumluca İlçesi'nde ise saat 21.30 sıralarında etkili olan şiddeti yağmur tarım alanlarına zarar verdi. Mavikent Mahallesi'nde denizde çıkan hortum karaya ulaşarak devam etti. 400 metre genişliğinde, 4 kilometre uzunluğunda ilerleyen hortum önüne çıkan seralara, gecekondulara, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Evlerdeki eşyaları sokağa savurdu, bazı evlerin çatıları uçtu, istinat duvarları yıkıldı. Hortum pek çok portakal, nar ve zeytin ağacını da kökünden söktü. Hortum nedeniyle 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kumluca Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi. Hortumun yol açtığı felaketin ardından Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya hortum ve yağıştan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek zarar hakkında bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI TELEFONLA ARADI

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Saat 21.30- 22.00 sıralarında Mavikent bölgemizde yoğunlaştı, büyük bir hortum felaketi oldu. 'Mavikent mahvoldu.' dediler, buraya intikal ettik. Manzara burada çok kötü. Çok geniş bir alanda etkili oldu. Seraları yatırmış, çatıları uçurmuş, elektrik direklerini yıkmış. Ama en büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Yüce mevlam korumuş. Biraz önce de Dışişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte uçaktan telefonla aradılar. Tahminen 2 bin dönüm sera yıkılmış. Sonuçta can kaybı olmaması, insanlarının zarar görmemesi en büyük tesellimiz. Devletimizin yaraları en kısa sürede saracağını Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Herhangi önemli yaralımız yok. Ufak tefek yaralanmalar var. Bölgede şu an elektrik yok, Kumluca'nın tamamında yok. Finike'de de yok. Mavikent bölgesine elektrik verilmesi mümkün değil. Tahmini birkaç gün içerisinde ancak elektrik verilebilir," diye konuştu.

KAŞ'TA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Kaş ve Demre ilçelerinde de şiddetli yağış sonrası hortum oluştu. Kaş'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Bölgede birçok tarım alanı, sera ve yerleşim yerlerinde zarar meydana geldi. Yağış ve hortum nedeniyle hafif yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Binali Yıldırım'dan Atatürk çıkışı: Bre ahmaklar!
Barzani'den geri adım: Referandumu...
AK Parti'de İstanbul operasyonu!
Transfer harekatı başladı
Öğle bülteni
İsmail Kahraman parti ziyaretlerine başladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Rusya ve ABD'ye sert tepki! Çekin askerlerinizi
Erdoğan'dan Rusya ve ABD'ye sert tepki! Çekin askerlerinizi
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Türkiye Arnavutluk maçı sonucu ve özeti
Memur zammı Ocak 2018 3 zam birden alacaklar
Memur zammı Ocak 2018 3 zam birden alacaklar
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
AB FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan Atatürk çıkışı: Bre ahmaklar!
Başbakan Binali Yıldırım'dan Atatürk çıkışı: Bre ahmaklar!
Barzani'den geri adım: Referandumu...
Barzani'den geri adım: Referandumu...
AK Parti'de İstanbul operasyonu!
AK Parti'de İstanbul operasyonu!
Transfer harekatı başladı
Transfer harekatı başladı
Öğle bülteni
Öğle bülteni
İsmail Kahraman parti ziyaretlerine başladı
İsmail Kahraman parti ziyaretlerine başladı
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor
IKBY'den geri adım
IKBY'den geri adım
Başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belirlendi
Başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belirlendi
Ölü sayısı 60'a yükseldi
Ölü sayısı 60'a yükseldi
Bahçeli CHP'yi topa tuttu
Bahçeli CHP'yi topa tuttu
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English