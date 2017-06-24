Antalya'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de şehit olan uzman erbaş 25 yaşındaki İsmet Sevinç'in acı haberi Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Hakkari'de şehit olan uzman erbaş 25 yaşındaki İsmet Sevinç'in acı haberi Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde saat 05.00 sıralarında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er İsmet Sevinç'in şehit haberi Hatay İskenderun'lu olan ve Kemer ilçesinde yaşayan babası Mustafa Sevinç ile annesi Meryem Sevinç'e verildi. Acı haberi alan anne Meryem Sevinç fenalaşarak Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Mustafa Sevinç de hastaneye geldi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de aileye destek olmak için hastaneye geldi.

Kemer'de bir otelde çamaşırhane görevlisi olarak çalışan Mustafa Sevinç ile İskenderun'da oturan ve yazları Kemer'e çalışmak için gelen Meryem Sevinç'in ise başka bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Oğlunun Hakkari Aktütün'de şehit olduğunu söyleyen Mustafa Sevinç, "Vatan sağ olsun. 2 yıl önce görmüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim. Haberi kardeşim verdi. Asker değil uzman erdi" dedi.

Şehit İsmet Sevinç'in cenazesinin yarın öğle vakti memleketi İskenderun'da toprağa verileceği belirtilirken, aile Kemer protokolü tarafından İskenderun'a gönderilmek üzere uğurlandı. Ailenin uçakla Adana'ya oradan da İskenderun'a gideceği belirtildi.

(Hanım Türk/İHA)