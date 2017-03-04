Antalya'ya 3 yeni kadınlar plajı daha geliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki kadınlar plajı sayının, 3 yeni ilave plajla 4'e çıkartılacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki kadınlar plajı sayının, 3 yeni ilave plajla 4'e çıkartılacağını açıkladı.

Antalya'daki 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Antalya Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti. Antalya Platformu Dönem Başkanı Metin Doğan ve dernek başkanlarının katıldığı ziyarette kentle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Antalya Ulu Cami Projesi ile ilgili bir sunumun da yapıldığı ziyarette Başkan Türel, platform üyelerinin sorularını yanıtladı. Türel'i 23 Mart'ta düzenleyecekleri "Bir'den Bize Kardeşlik" konulu panele davet eden Antalya Platformu Başkanı Metin Doğan, STK'larla işbirliğine verdiği önem ve desteklerden dolayı Başkan Türel'e teşekkür etti. Doğan, özellikle Kadınlar Plajı'nın, yıllardır Antalya'da yaşayıp denize giremeyen kadınları denizle buluşturduğunu söyledi.



4 KADINLAR PLAJI OLACAK"

Antalya'ya 3 yeni kadınlar plajı daha kazandıracaklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, "Kadınlar plajımızda 5 yıldızlı otel konforunda kadınlarımıza hizmet veriyoruz. Alanya Uğrak, Finike ve Topçam'da 3 kadınlar plajı daha oluşturuyoruz. Uğrak'ta çalışmalarımız hızla sürüyor. Finike'ye de bir tane yapacağız. Hatta Elmalı'dan Finike'deki kadınlar plajına her gün ücretsiz otobüs seferleri koyacağız. Kadınlarımızdan gelen talep üzerine Topçam'ın bir köşesinde ücretli bir kadınlar plajı yapacağız. Böylece Antalya'da 4 kadınlar plajı olacak" diye konuştu.



"BÜYÜME HIZLANACAK"

Referandumla ilgili görüşlerini de açıklayan Türel, bir siyasi tercih yapılmayacağını, memleketin kalkınmasını sağlayacak yönetim biçimine yönelik bir seçim yapılacağını söyledi. Türel, "Evet çıkarsa, devletin daha hızlı kalkınmasını sağlayacak, senelerdir ayağına çelme takmak isteyenlerin artık oyun dışında kısmen de olsa kalmasını sağlayacak bir tercih olacak. Artık koalisyon diye bir şey kalmayacak. Büyüme hızlanacak" dedi.

Ziyaret sonunda, Antalya Platformu Başkanı Metin Doğan, Başkan Türel'e Ayetel Kürsi yazılı tablo hediye etti.

