01.01.2017 00:12 Antalya Valisi, MOBESE merkezinden Antalya'yı izledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016 yılının son saatlerinde görev yapan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yılda görevlerinde başarılar diledi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2016 yılının son saatlerinde görev yapan kamu personellerini ziyaret ederek yeni yılda görevlerinde başarılar diledi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve ve beraberindeki heyet, Bahçelievler Polis Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personelleri 2016'nın son saatlerinde ziyaret etti. Karaloğlu, görevli personelin yeni yılını kutlayarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaloğlu, kent güvenlik merkezinde mobese kameralarından bazı noktaları izleyerek yılbaşı öncesinde son durumları kontrol etti. İl Emniyet Müdür Celal Uzunkaya ise polis memurlarına çikolata ikram ederek, görevlerinde başarılar diledi. Daha sonra itfaiye ekiplerini ziyaret eden Karaloğlu'na itfaiye ekipleri tarafından çiğ köfte ikram edildi.



Karaloğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir taraftan hain Fetö örgütünün işgal girişimi, diğer taraftan sınırımızda, sınırımızın diğer tarafında yaşanan terör olayları ile 2016 yılı üzüldüğümüz bir yıl oldu. Millet olarak hiçbir zaman ümitsiz değiliz. 2017, 2016'dan hem ülkemiz için hem dünya için hem insanlık için daha iyi bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Çevremizde gönül coğrafyamızda son 5 yıldır çok kan aktı. 2017 yılında gözyaşının ve kanın akmadığı daha huzurlu daha mutlu bir yıl yaşamayı temenni ediyoruz. Kamu görevlilerin bir kısmı toplumun geri kalan kısmı daha huzurlu ve mutlu yaşasın diye 7-24 çalışıyorlar" dedi. Karaloğlu, ziyaretlerinin ardından itfaiye erleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

