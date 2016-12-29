29.12.2016 10:17 Antalya Oto Tamirciler Odası'ndan sürücülere yılbaşı uyarısı

Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, yılbaşı gecesi trafiğe çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. Antalya Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, yılbaşı gecesi trafiğe çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.



Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak, sürücülerin özellikle alkollü şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirterek, aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemersiz yolculuk gibi ihmallerden kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Bucak, ayrıca 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiğini takmayan sürücülerin, mutlaka kış lastiğini takmaları gerektiğinin altını çizdi. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecek olanların kendi araçları yerine toplu taşıma ve ticari taksileri tercih edebileceğini ifade eden Bucak, sürücülerin özellikle yollarda ulaşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Yılın 365 günü olduğu gibi bayramlarda da 'nöbetçi esnaf' uygulamasını sürdürdüklerini hatırlatan Bucak, yolda kalan vatandaşların www.antalyaototamircilerodasi.com web sayfasından günlük olarak değişen nöbetçi esnaf numaralarından görevlilere ulaşabileceğini söyledi.



Son olarak vatandaşların yeni yılını kutlayan Bucak, "Yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek istiyorsanız, trafik kurallarına uyarak kendi hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını tehlikeye atmayın" ifadelerini kullandı.

