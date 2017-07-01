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Antalya Open'in en büyük raketi Yuichi Sugita oldu
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Antalya Open'in en büyük raketi Yuichi Sugita oldu

Antalya Open ATP çim kort turnuvasının son gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda final karşılaşması yapıldı.

Antalya Open ATP çim kort turnuvasının son gününde, tek erkekler kategorisinde ana tabloda final karşılaşması yapıldı.
Sugita, sırasıyla Avustralyalı, İspanyol, Alman ve Kıbrıslı rakiplerini eleyerek geldiği finale çok hızlı bir başlangıç yapan Sugita, klasmanın 62. basamağındaki Mannarino'ya açılış setinde tek oyun şansı tanıdı ve şampiyonluk yolunda ilk adımı attı.
Tek erkekler final müsabakasında Japon tenisçi Yuichi Sugita ile Fransız tenisçi Adrian Mannarino karşılaştı.
Sugita, turnuva boyunca soğuk kanlılığını koruyarak konsantresini bozmaması dikkatleri çekerken, bütün maçları kazanmasını bildi.
Birinci seti 6-1 kazanan Japon Yuichi Sugita ikinci sette 6-6 beraberlik olunca taybirek setini 7-4 alınca turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon Sugita aynı zamanda turnuvanın birincisine ayrılan 78 bin 270 Avro para ödülünü almaya hak kazandı.
Tek erkekler final müsabakası sonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde birinci olan Japon tenisçi Yuichi Sugita'ya ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar yardımcısı İbrahim Özekinci ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marka ve İletişim direktörü Zeynep Demirkol birlikte verdi. İkinci olan Fransız tenisçi Adrian Mannarino ise ödülünü Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan ile Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya'dan aldı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Gençlik ve Spor Antalya İl Müdürü Burahettin Hacıcaferoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

"HAYATIMIN EN DUYGUSAL ANINI BUGÜN BURADA YAŞIYORUM"
Ödül seremonisinde tribünleri dolduran seyircilere bir konuşma yapan Sugita, "Hayatımın en duygusal anını bugün burada yaşıyorum. ATP düzeyindeki ilk yarı finalim ve finalimin ardından ilk zaferime de Antalya Open'da uzandım. Müthiş anılar biriktirdiğim Antalya'ya geri geleceğim, seneye görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Ödül töreninin ardından Sugita şampiyonluk kutlaması şerefine şampanya patlattı ve bolboyluk yapan kort görevlisi çocuklar ile havuza atlamak istedi. Ancak havuzun soğuk olduğu ve kramp gireceği gerekçesiyle havuza girmekten vazgeçerken, bolboylar Sugita yerine havuza atlamayı ihmal etmedi.
(Sedat Temel / İHA)

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