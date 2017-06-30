Antalya Open'da finale kalan son isim Mannarino oldu

ATP Dünya Turu'nun Antalya Open'da son finalist Adrian Mannarino oldu.

ATP Dünya Turu'nun Antalya Open'da son finalist Adrian Mannarino oldu.

Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen ATP Dünya Turu'nun Antalya Open'da teklerde bugün oynanan yarı finalin son maçında Fransız oyuncu Adrian Mannarino ile İtalyan oyuncu Andreas Seppi karşı karşıya geldi.

İlk seti 6-4 kazanan Manarino, ikinci sette de fazla zorlanmadı. İkinci seti de aynı 6-4 skorla kazanan Manarino, saat 15.00'te başlayan ve 2 saat süren maçın ardından set olarak 2-0 kazandı ve ATP Dünya Turu'nun Antalya Open Çim Kort Tenis Turnuvası'nın son finalisti oldu.

Mannarino, finale kaldığına sevindiğini ifade etti ve sahakort dışında bekleyen geleceğin tenis yıldızlarının şapkalarına hatıra imzası attı. Adrian Mannarino, bugün öğle saatlerinde aşırı sıcaklarda baygınlık geçirerek oyun dışında kalan Marcos Baghdatis'i finale katılmaya hak kazanan Japon oyuncu Yuichi Sugita ile yarın saat 17.30'da final karşılaşmasına çıkacak.

Çiftlerde ise bugün saat 17.30'da Lindstedt/Qureshi – Erlich/Mektic ikilisi ile Paes/Shamasdin – Marach/Pavic ikilisi final maçında karşı karşıya gelecek.

Kazanan tek erkekler şampiyonu 78 bin 270 Euro para ödülü alacak. Çiftler şampiyonuna da toplam 23 bin 780 Avro para ödülü verilecek.

(Sedat Temel/İHA)