Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu

ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da çiftler şampiyonu Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi oldu.

ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da çiftler şampiyonu Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi oldu.

Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezindeki Kaya Palazzo otelde düzenlenen ATP Dünya Turu'nun yeni turnuvası Antalya Open'da çiftlerde şampiyon Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi ikilisi oldu. Oliver Marach/Mate Pavic ikilisi ile final de karşılaşan Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi ikilisi, birinci seti 7-5 kazandı. İkinci set başladığında yine Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi ikilisi 4-1 maçı önde götürürken, Oliver Marach/Mate Pavic maçtan çekildi. Gerekçe olarak Oliver Marach'ın bileğinde yaşadığı sakatlık gösterildi. Oliver Marach/Mate Pavic ikilisi, Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi'in yanına gelerek centilmence tebrik edip maçtan çekildi.

Asiam-UI-Haq Qureshi, şampiyonluk anısına tribünde oturan ailesine oynadıkları topları attı.

İsveçli Robert Lindstedt, kız arkadaşı ile ilk kez bir şampiyonluk yaşadığını ve bu şampiyonluğun kendisi için çok özel olduğunu ifade etti.

Pakistanlı oyuncu Asiam-UI-Haq Qureshi ise Türkiye'de ilk kez bir turnuvaya katıldığını aynı zamanda ilk ken bütün ailesinin önünde şampiyonluk kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti. Qureshi Türkiye'yi sevdiğini ve tekrar Türkiye'de oynamak istediğini de sözlerine ekledi.

Şampiyon ikili Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol verirken, turun 2.'incisi olan Avurturyalı oyuncu Oliver Marach ve Kıbrıslı oyuncu Mate Pavicin ödüllerini Kaya urubu Cio'su Sami Türkay ile Kaya Palazzo Resort Otel Genel Müdürü Alper Türlü verdi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sponsorlar TEB, ve Kaya Holding'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sponsorlar sayesinde var olduklarını ve tenisin sponsorlar sayesinde iyi yerlere geldiğini ifade etti.

Şampiyon ikili Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi toplam 23 bin 780 Avro para ödülü aldı. Törenin ardından Robert Lindstedt/Asiam-UI-Haq Qureshi ailesi ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdiler.

(Sedat Temel / İHA)