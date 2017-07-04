Antalya'nın ciğerleri yandı

Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde 4 günde 8 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında bin 108 hektarlık alan tahrip oldu.

Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde 4 günde 8 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında bin 108 hektarlık alan tahrip oldu.

Antalya'da aşırı sıcakların hissedildiği son 4 günde Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde 8 ayrı noktada çıkan orman yangınları tamamen söndürüldü. Yangınlarda bin 108 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.



ALANYA'DA BİN HEKTAR ORMAN YANDI

Alanya'nın Sapadere Kanyonunda çıkan yangında 10 ev yanarken, yerleşik yabancıların da yoğun olarak yaşadığı Kargıcak Mahallesinde de lüks bir villa tamamen yandı. 3 villa, muz bahçeleri ile seralar zarar gördü. 30 saatte kontrol altına alınabilen Sapadere'deki yangında ise ilk belirlemelere göre bin hektarlık alan zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.



KAŞ'TAKİ YANGIN

Kaş ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını ise dün kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 100 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin, hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan Manavgat ilçesinde ise farklı noktalarda küçük çaplı çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alan zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleri ise araştırılıyor.



MANAVGAT'TA YANGINDA HAYVANLAR TELEF OLDU

Aşırı sıcaklar nedeniyle Manavgat'ın Hatipler Mahallesinde bir trafodan başladığı belirtilen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, ekili alan ve zeytin ağaçlarına sıçradı. Büyüyerek devam eden yangın, Hatipler Mahallesi 103 Sokak Yeni Mahalle mevkiinde bulunan Alaaddin ve Selahattin Gök kardeşlere ait ağıllara ulaşarak tüm ağılı sardı. Ağıl içinde kurban bayramı için beslenen koyun ve kuzular da yangında telef oldu. Hayvan sahipleri ağıllarda bulunan yaklaşık 600 koyun ve kuzudan 50 tanesi kurtarabildi. 550 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Öte yandan ağılların yanında depolanan yemler de tamamen yandı.

