Antalya FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesindeki iş adamları derneğine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki iş adamları derneğine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir süredir yürüttükleri soruşturma sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu iddia edilen Serik Genç İşadamları Derneğine operasyon düzenlemiş, Serik ilçesi ile Antalya ve Isparta'da, 21 kişi gözaltına alınmıştı. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda polis ekipleri bir kişiyi daha gözaltına aldı. Çoğunluğu esnaf olduğu ve FETÖ'ye finans sağladığı iddia edilen 22 zanlı adliyeye sevk edildi.

(İsa Akar-Harun Erdoğdu/İHA)