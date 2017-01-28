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Antalya derbisinde kazanan Antalyaspor
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Antalya derbisinde kazanan Antalyaspor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
32. dakikada kaleci Haydar'ın hızlı başlatmak istediği atakta kısa düşen topu önünde bulan Diego'nun boş kaleye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada Celutska'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Charles'in şutu savunmaya da çarparak kalecide kaldı.
40. dakikada Celutska'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan M'billa'nın vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
42. dakikada Efecan'nın pasında topla buluşan Guerrier'in şık topuk pasında ceza alanı dışında topu önünde bulan Vagner Love'nin sol ayakla uzak köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti. 0-1
45. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Chico'nun kafa vuruşunda Garcia, topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o'nun vuruşunu vuruşunu kaleci Haydar çeldi, dönen topu Eto'o tamamladı. 1-1
63. dakikada Celutska'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mottan'ın sol ayakla aşırtma vuruşunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
75. dakikada Zeki'nin yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta gitti.
76. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sakıb Aytaç ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte topa hareketlenen M'billa kısa pasını göndermek istedi, savunmadan sekip yön değiştiren topu Samuel Eto'o kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-1
90. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde duvar pasında topla buluşan Vagner Love'nin şutunu kaleci çıkardı.

KÜNYE
Stad: Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Hakan Yemişken xx
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xxx, Chico xxx, Diego xx, Sakıb xx, Danilo x (Motta x dk. 54) (Salih dk. 86 x),Charles x (Yekta dk. 69 x), Zeki xx, M'billa xx, Deniz Kadah xx, Eto'o xxx
Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro
Teknik Direktör: Rıza çalımbay
Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Cenk Ahmet x, Omeruo x (Plet dk. 79 x), Garcia x, Birol x, Landel x, Tzavellas x, Efecan x, Emre Akbaba x (Aissati dk. 85 ?), Guerrier xx (Berkan dk. 66 x), Vagner Love xx
Yedekler: Zlamal, Fofana, Emre Nefiz, Taha
Teknik Sorumlu: Mustafa Camunak
Goller: Vagner Love (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor), Eto'o (dk. 45+1 pen. ve 76) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Sakıb, Zeki, M'billa (Antalyaspor), Garcia, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
(İsa Akar-Cafer Eser/İHA)


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