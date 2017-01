06.01.2017 15:28 Antalya'dan Halep'e gönül köprüsü

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 9 TIR dolusu yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 9 TIR dolusu yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı.



Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına dur demek için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2 hafta önce başlatılan yardım kampanyasına, Antalya Valiliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile Antalyalılar yoğun destek verdi. Kampanya ile 9 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Un, kuru gıda, battaniye, giysi, soba, çocuk ve hasta bezi dolu TIR'lar, dualarla Halep'e doğru yola çıktı. Ayrıca toplanan yaklaşık 500 bin TL'lik nakdi yardım da Halep'e gönderildi.



İnsani görevimiz



Büyükşehir Belediyesi Merkez Ambarından hareket eden TIR'ları, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları uğurladı. Başkan Türel, başta Suriye olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesinde İslam aleminin yüreğinin yandığına dikkat çekerek, "Kardeşlerimiz, dünyanın birçok köşesinde adeta zulümle karşı karşıya. Ama zalimin zulmü varsa işte o zulüm gören kardeşlerimizin yanında da bizler varız. Bugün burada insani görevimizi yerine getiriyoruz. Kardeşlerimize Antalya'dan 7, İstanbul'dan da 2 olmak üzere toplam 9 TIR yardım malzemesini ulaştıracağız" diye konuştu.



Etle tırnak gibiyiz



Antalya Valiliği, İl Müftülüğü ve kamu kurumlarının desteği ile kısa sürede önemli bir yardım toplandığını belirten Türel, "Başlatmış olduğumuz kampanya gerçekten çok ciddi bir şekilde karşılık buldu. 2 hafta gibi kısa bir sürede bu yardım toplandı. Başta Vali'miz olmak üzere kamu kurumlarımızın, müftülüğümüzün, il ve ilçe teşkilatlarımızın desteği, bu kadar kısa bir sürede bu yardımların toplanabilmesi imkanını ortaya çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Yurt içinde ve dışında yardıma her an hazırız



Büyükşehir Belediyesi olarak yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı olan herkese yardıma hazır olduklarını ifade eden Türel, "Görevlerimiz bitmedi, bitmeyecek. Gerekirse Ağrı'da, Şırnak'ta gerekirse Suriye'de kardeşlerimizin yanında olacağız. Her zaman onlarla etle tırnak misali ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğumuzu en güzel şekilde göstereceğiz. Şoför kardeşlerimiz inşallah en kısa zamanda bu yardımları adresine ulaştırırlar" dedi.



Dertleriyle dertlendik



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise, "Yaklaşık 15 gün önce başladığımız bu yardım kampanyasında çok güzel sonuçlar elde ettik ve devam edecek inşallah. Bundan önce de parti teşkilatlarımız ayni yardım topladı ve gerekli yerlere ulaştırdı. Onlar bizim kardeşimiz, onların dertleri ile dertlenmemiz gerektiği şuuruyla tüm Antalya hareket etti. Onların bir nebze yaralarını sarabilirsek o bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.