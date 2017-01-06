Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'dan Halep'e gönül köprüsü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'dan Halep'e gönül köprüsü

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 9 TIR dolusu yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hazırlanan 9 TIR dolusu yardım malzemesi dualarla Halep'e uğurlandı.

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına dur demek için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2 hafta önce başlatılan yardım kampanyasına, Antalya Valiliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ile Antalyalılar yoğun destek verdi. Kampanya ile 9 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Un, kuru gıda, battaniye, giysi, soba, çocuk ve hasta bezi dolu TIR'lar, dualarla Halep'e doğru yola çıktı. Ayrıca toplanan yaklaşık 500 bin TL'lik nakdi yardım da Halep'e gönderildi.

İnsani görevimiz

Büyükşehir Belediyesi Merkez Ambarından hareket eden TIR'ları, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, İlçe Belediye Başkanları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları uğurladı. Başkan Türel, başta Suriye olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesinde İslam aleminin yüreğinin yandığına dikkat çekerek, "Kardeşlerimiz, dünyanın birçok köşesinde adeta zulümle karşı karşıya. Ama zalimin zulmü varsa işte o zulüm gören kardeşlerimizin yanında da bizler varız. Bugün burada insani görevimizi yerine getiriyoruz. Kardeşlerimize Antalya'dan 7, İstanbul'dan da 2 olmak üzere toplam 9 TIR yardım malzemesini ulaştıracağız" diye konuştu.

Etle tırnak gibiyiz

Antalya Valiliği, İl Müftülüğü ve kamu kurumlarının desteği ile kısa sürede önemli bir yardım toplandığını belirten Türel, "Başlatmış olduğumuz kampanya gerçekten çok ciddi bir şekilde karşılık buldu. 2 hafta gibi kısa bir sürede bu yardım toplandı. Başta Vali'miz olmak üzere kamu kurumlarımızın, müftülüğümüzün, il ve ilçe teşkilatlarımızın desteği, bu kadar kısa bir sürede bu yardımların toplanabilmesi imkanını ortaya çıkardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yurt içinde ve dışında yardıma her an hazırız

Büyükşehir Belediyesi olarak yurt içinde ve yurt dışında ihtiyacı olan herkese yardıma hazır olduklarını ifade eden Türel, "Görevlerimiz bitmedi, bitmeyecek. Gerekirse Ağrı'da, Şırnak'ta gerekirse Suriye'de kardeşlerimizin yanında olacağız. Her zaman onlarla etle tırnak misali ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğumuzu en güzel şekilde göstereceğiz. Şoför kardeşlerimiz inşallah en kısa zamanda bu yardımları adresine ulaştırırlar" dedi.

Dertleriyle dertlendik

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise, "Yaklaşık 15 gün önce başladığımız bu yardım kampanyasında çok güzel sonuçlar elde ettik ve devam edecek inşallah. Bundan önce de parti teşkilatlarımız ayni yardım topladı ve gerekli yerlere ulaştırdı. Onlar bizim kardeşimiz, onların dertleri ile dertlenmemiz gerektiği şuuruyla tüm Antalya hareket etti. Onların bir nebze yaralarını sarabilirsek o bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir Adliyesi önünde patlama!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir’deki saldırının ardından ABD’den uyarı!
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
Ses kaydı sızdı John Kerry'den şok DEAŞ itirafı
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
HDP ilk kez PKK'nın saldırısını kınadı!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
İzmir saldırısı polisin teröristlerle çatışma görüntüleri!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
TEOG birincisi Arusoğlu: 'Başarımı planlı çalışmaya borçluyum'
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
Gençlerden KYK'nın, 'Halep' yardım kampanyasına destek
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
2016'da Samsun bölgede 100 organ nakli yapıldı
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar etkisini giderek arttırıyor.
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Reha Beyoğlu: 'Kefenimi giydim Reisimi oynadım'
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor
Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
2 çocuk annesi kadın azmetti, gazete patronu oldu
Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Beşiktaş Şehitler Tepesi'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016 yılında yüzde 1,6 arttı
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
Beyşehir'de alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı
İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi
İran uyruklu şüpheli şahıslar polisi harekete geçirdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English