08.09.2017 10:28 Antalya'daki yangın 34 saattir devam ediyor

Antalya'da iki gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da iki gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 4 ayrı bölgede çıkan yangına ekipler dün havadan ve karadan müdahale ederken, akşam saatlerinde ise çalışmalara sadece karadan devam edebildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da 9 helikopter, 3 uçakla tekrar başlayan çalışmalarda yangının etkili olduğu 2 bölgede söndürme çalışmasına devam ediliyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

(Suat Metin/İHA)

