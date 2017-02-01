Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamının oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanırken, baba ise serbest bırakıldı.

Antalya'da eski belediye meclis üyesi ve iş adamının oğlunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklanırken, baba ise serbest bırakıldı.
Önceki gün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'nde eski Belediye Meclis Üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in (29) kendisine ait 06 FY 2514 plakalı aracı ile silahlı iki şahıs tarafından kaçırılması olayının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen jandarma, Erten'in kimliği tespit edilemeyen iki şahıs tarafından elleri bağlanarak 06 FY 2514 plakalı araçla kaçırıldığını tespit etmişti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden kaçırılan Süleyman Erten'e ait araç Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi Ballık mevkiinde yakılmış halde bulunmuştu. Olayın faili olduğu değerlendirilerek yakalanan Süleyman K., ifadesinde Süleyman Erten'i alacak meselesi nedeniyle boğarak ve yakarak öldürdüğünü, daha sonra Korkuteli-Antalya eski yolu 3'üncü kilometresinde bulunan Korucak mevkiine bıraktığını itiraf etmişti. Gözaltına alınan Süleyman K. ile kardeşi E.K. ve babası M.K., sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından jandarma tarafından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Alınan ifadelerinin ardından zanlılar Korkuteli Adliyesinde hakim karşısına çıktılar. Şüphelilerden Süleyman K. ile ona yardım ettiği iddia edilen kardeşi E.K. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken, baba M.K. ise serbest bırakıldı.
(Adem Durmaz /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İş adamına silahlı saldırı kamerada
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Beştepe'de sürpriz görüşme
Beştepe'de sürpriz görüşme
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English