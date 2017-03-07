Antalya'daki toplantıda ne konuşuldu ?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'un katılımlarıyla Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'un katılımlarıyla Antalya'da üçlü toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın daveti üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'un katılımıyla 07 Mart 2017 tarihinde Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir" denildi. Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda; taraflar başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, 3 ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." (Musa Erdoğan / İHA)
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