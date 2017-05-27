Antalya'daki maden ocağı kazasında 1 tutuklama daha

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili mühendiste tutuklandı. Kazayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili mühendiste tutuklandı. Kazayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Mayıs'ta Kemer'in Ovacık Mahallesi'ndeki Balyak Madencilik'e ait kömür madeninde meydana gelen kazada Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un hayatını kaybetmesiyle ilgili ocağının ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürü Emre Tutsak ile iş güvenliği uzmanı Yücel Er tutuklanmıştı. Kemer Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında maden ocağının mühendislerinden Fevzettin Bayramoğlu gözaltına alındı. Kemer ilçe Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayramoğlu tutuklandı.

(Hanım Türk/İHA)