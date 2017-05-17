Antalya'daki maden kazasına 3 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının 2 ortağı ve işletme müdürü gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının 2 ortağı ve işletme müdürü gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı. Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak- Balyak Madencilik Ltd. Şti.' adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında dün saat 19.45'de meydana gelen kazada Levent Korkmaz ve Esen Çavuş isimli 2 işçi hayatını kaybetti.
2 ORTAK VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA Metan gazı kaçağı sonucu yaşanan göçük sebebiyle 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının ortakları M.M.B. ve R.B. ile işletme müdürü S.A., gözaltına alındı. 3 kişinin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri sürerken hastanede tedavi gören vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı. (Hanım Türk/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.