Antalya'daki maden kazasına 3 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının 2 ortağı ve işletme müdürü gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının 2 ortağı ve işletme müdürü gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı.

Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak- Balyak Madencilik Ltd. Şti.' adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında dün saat 19.45'de meydana gelen kazada Levent Korkmaz ve Esen Çavuş isimli 2 işçi hayatını kaybetti.



2 ORTAK VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Metan gazı kaçağı sonucu yaşanan göçük sebebiyle 2 işçinin hayatını kaybettiği kömür ocağının ortakları M.M.B. ve R.B. ile işletme müdürü S.A., gözaltına alındı. 3 kişinin Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri sürerken hastanede tedavi gören vardiya şefi hakkında ise gözaltı kararı çıkartıldı.

(Hanım Türk/İHA)