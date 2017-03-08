Antalya'daki 3'lü zirve sona erdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla düzenlenen üçlü zirve sona erdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla düzenlenen üçlü zirve sona erdi.

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonların ele alındığı üçlü zirve bugünkü görüşmelerin ardından sona erdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov dün saat 21.30'da Antalya'dan ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, bugün gerçekleştirdikleri ikili görüşmede olası Rakka operasyonunu görüştü.

Toplantının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 13.30 sıralarında zırhlı araçla zirvenin yapıldığı otelden ayrılarak Antalya Havalimanına gitti. Orgeneral Dunford, havayoluyla Antalya'dan ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar henüz kentten ayrılmadı.

(Harun Erdoğdu - İsa Akar/İHA)