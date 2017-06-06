Antalya'da yaz sezonu açıldı

Antalya'da Ramazan ayı olmasına rağmen sahillerin dolu olduğu görüldü.

Antalya'da Ramazan ayı olmasına rağmen sahillerin dolu olduğu görüldü.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 dereceyi görmesiyle sahiller hareketlenmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6.2 kilometrelik Konyaaltı sahilinde hazırlıklar tamamlandı. Ramazan ayı olmasına rağmen sahildeki doluluk dikkat çekti.

Haziran güneşini görenler, hem güneşlendi hem de Akdeniz'in mavi sularında kulaç açtı. Her zamanki gibi denizin keyfini yine çocuklar çıkardı.

(İsa Akar /İHA)