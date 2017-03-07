Antalya'da üçlü Suriye ve Irak zirvesi!

Türkiye çok kritik Suriye toplantısına ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Rusya ve ABD Genelkurmay başkanları Antalya'da bir araya geldi. Üçlü zirvede Suriye'deki son gelişmeler ve DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların dışında Irak'taki gelişmelerin de masaya yatırıldığı kaydedildi.

Toplantının gündemi Suriye ve Irak'taki son gelişmelerdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, Antalya'da üçlü bir toplantıda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir."

Böylece, 2011'de başlayan Suriye'deki krizin başından bu yana üç ülkenin Genelkurmay Başkanları ilk kez bir araya gelmiş oldu.