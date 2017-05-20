Antalya'da tur otobüsü devrildi: 16 yaralı

Antalya'ta tur otobüsünün devrilmesi sonucu 16 turist yaralandı. Çoğunluğunun Alman ve Avusturyalı olduğu öğrenilen turistler Kemer ve Antalya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Antalya'ta tur otobüsünün devrilmesi sonucu 16 turist yaralandı. Çoğunluğunun Alman ve Avusturyalı olduğu öğrenilen turistler Kemer ve Antalya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kemer ilçesindeki otellerde tatil yapmakta olan Alman ve Avusturyalı 16 turist, bir tur şirketinin organize ettiği geziye katıldı. 39 yaşındaki sürücü Özay Gökçe idaresindeki 07 LBF 16 plakalı otobüsle çıktıkları gezide 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine teleferikle çıkan, daha sonra Ulupınar'da yemek yedikten sonra Phaselis Antik Kenti kalıntılarına gitmek üzere yola çıkan grubu taşıyan otobüs, D-400 Karayolu'nun Tekirova Kavşağına 200 metre kala kayarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek karşı şeride geçen otobüste bulunan turistler, Beldibi, Tekirova,ve Kemer'dekn gelen 112 Acil servis ve h ait ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çoğunun hafif yaralandığı belirtilen kazazedelerden durumları ağrı veya şüpheli görülen 6 kişinin Antalya'daki hastanelere sevkedildiği söğrenilirken, hafif yaralılar ayakta tedavi edildi.

Tur otobüsü sürücüsü Özay Gökçe, kazanın oluş sebebi hakkında kesin bir fikri olmadığını söylerken yaralılardan bazıları yağış sebebiyle kayganlaşan yolda aracın kaydığını, bazıları da tekerleğin patladığını tahmin ettiklerini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hastanede ayakta tedavi gören otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.

