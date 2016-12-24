24.12.2016 15:38 Antalya'da TKP/ML-KONFERANS terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı

Antalya'da TKP/ML-KONFERANS terör örgütünün yapılanması olan Yeni Demokrat Gençlik (YDG) oluşumunu içinde bulunan ve yasadığı pankart astığı belirlenen 1 kişi tutuklandı. Antalya'da TKP/ML-KONFERANS terör örgütünün yapılanması olan Yeni Demokrat Gençlik (YDG) oluşumunu içinde bulunan ve yasadığı pankart astığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, TKP/ML-KONFERANS terör örgütünün yapılanması olan YDG oluşumunu sosyal paylaşım siteleri üzerinden Kepez'in Varsak Bölgesinde "Partizan ölür ihanet etmez partizan" içerikli pankart asıldığı bilgisine ulaştı. TEM ekipleri yaptıkları çalışmada, pankartın TKP/ML-KONFERANS terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten B.U.'nun astığını tespit etti. Araştırmayı genişleten ekipler, B.U.'nun TKP/ML-KONFERANS terör örgütü tarafından önem atfedilen günlerde, YDG içerisinde faaliyet gösteren öğrenciler tarafından Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen basın açıklamasında basın açıklaması metnini okuyarak "Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya" şeklinde slogan attığı ve "01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde düzenlenen gösteri yürüyüşünde terör örgütünün amblem ve yazılarını taşıyan yelek giydiği ayrıca megafonla "Partizan" pankartı taşıyan kalabalığı yönlendirdiğini de tespit etti.



Operasyonla yakalanan B.U. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

