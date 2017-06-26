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Antalya'da tenis fırtınası devam ediyor
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Antalya'da tenis fırtınası devam ediyor

Antalya'da tenis fırtınası devam ediyor. Antalya Open Çim Kort Tenis Turnuvasının ikinci gününde çekişmeli karşılaşmalar yapıldı. Milli tenisçi Cem İlkel, beş maç puanı kaçırdığı buluşmada Mısırlı rakibi Mohamed Safwat'a yenilerek Antalya Open'a birinci turda veda etti.

Antalya'da tenis fırtınası devam ediyor. Antalya Open Çim Kort Tenis Turnuvasının ikinci gününde çekişmeli karşılaşmalar yapıldı. Milli tenisçi Cem İlkel, beş maç puanı kaçırdığı buluşmada Mısırlı rakibi Mohamed Safwat'a yenilerek Antalya Open'a birinci turda veda etti.
Antalya'da Kaya Palazzo Resort Belek Tesisleri'nde gerçekleşen Antalya Open ATP turnuvasının ikinci gününde korta çıkan Cem İlkel, açılış turunda şanssız bir yenilgi aldı. 21 yaşındaki milli tenisçi, beş maç puanından faydalanamadığı mücadelede Mısırlı rakibi Mohamed Safwat'a 4-6, 6-3, 7-6 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadeleye servis kırarak başlayan İlkel, break avantajını başarıyla koruduğu ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sete hızlı başlayan taraf Safwat oldu. Elemelerden gelen Safwat, 3-0'lık üstünlükle girdiği bu seti 6-3'le kazanıp mücadeleyi final setine götürdü.
Final setinde baştan sona büyük çekişme yaşandı. 6-6'da dengelenen setin düğümünü tie-break çözerken kritik oyunda 6/2 öne geçen Cem, bu noktada eline geçen dört maç puanını değerlendiremedi. İki puan sonra bir maç puanı daha bulan İlkel, bu fırsatı da kaçırırken, etkileyici bir geri dönüşe imza atan Safwat kurtardığı beş maç puanının ardından yakaladığı maç puanında hata yapmadı ve tie-break'i 9/7'lik skorla noktaladı. 2 saat 15 dakika süren mücadeleden galibiyetle ayrılarak ikinci tura çıkan dünya 282 numarası Safwat, bir sonraki sınavını Fransız Adrian Mannarino önünde verecek.

ALTUNA-FERRER İKİLİSİ ELENTİ
Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Antalya Open'da çiftler kategorisinde İspanyol yıldız David Ferrer ile ortaklık kuran Tuna Altuna, birinci turda elenmekten kurtulamadı. Altuna/Ferrer ikilisi, Hint tandem Purav Raja/Divij Sharan'a 7-6, 6-2 kaybetti. Çim zemindeki zorlu organizasyonun ikinci günündeki diğer tekler maçlarında ise Marcos Baghdatis, Carlos Berlocq, Yuichi Sugita, Radu Albot ve Ramkumar Ramanathan rakiplerini yenerek isimlerini son 16'ya yazdırmayı başardı.

THİEM VE MARSEL YARIN KORTA ÇIKIYOR
Bu sene ilk kez yapılan Antalya Open'ın üçüncü gününde 1 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ve milli tenisçi Marsel İlhan, 27 Haziran 2017 Salı günü ilk maçlarına çıkacak. Dünya sıralamasının sekizinci basamağındaki Thiem, ikinci turda Hint Ramkumar Ramanthan ile oynarken, Marsel İlhan ise birinci turda 8 numaralı seri başı Slovak Martin Klizan ile kozlarını paylaşacak.
13 maçın oynanacağı yarının (27 Haziran Salı) programı saat 14.00'te başlayacak.
27 Haziran Salı yapılacak maçlar şöyle:

Ana tablo birinci turda
Lloyd Harris (GÜNEY AFRİKA) - Janko Tipsarevic (SIRBİSTAN)
Marsel İlhan (TÜRKİYE) - Martin Klizan (SLOVAKYA)
Andreas Seppi (İTALYA) Kamil Majchrzak (POLONYA)
Daniel Altmaier (ALMANYA) - Victor Estrella Burgos (DOMİNİK CUMHURİYETİ)
Ana tablo ikinci turda
Dominic Thiem (AVUSTURYA) - Ramkumar Ramanathan (HİNDİSTAN)
Marcos Baghdatis (KIBRIS) - Carlos Bellocq (ARJANTİN)
Steve Darcis (BELÇİKA) - Fernando Verdasto (İSPANYA)
Adrian Mannarino (FRANSA) - Mohamed Safwat (MISIR)
Çiftler birinci turda
Santiago Gonzalez (MEKSİKA) / Scott Lipsky (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) - Jonattan Erlich (İSRAİL) / Nikola Mektic (HIRVATİSTAN)
Robert Lindstedt (İSVİÇRE) / Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAKİSTAN) - Rogerio Dutra Silva (BREZİLYA) / Paolo Lorenzi (İTALYA)
Marcus Daniell (YENİ ZELANDA) / Marcelo Demoliner (BREZİLYA) - Philipp Petzschner (ALMANYA / Alezander Peya (AVUSTURYA)
Wesley Koolhof (HOLLANDA) / Matwe Middelkoop (HOLLANDA) / Leander Paes (HİNDİSTAN) / Adil Shamasdin (KANADA)
Sarp Arıbigun (TÜRKİYE) / Altuğ Çelikbilek (TÜRKİYE) - Carlos Berlocq / Joao Sousa (PORTEKİZ) (ST)
(Sedat Temel/İHA)

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