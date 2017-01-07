07.01.2017 12:26 Antalya'da 'Suyun Büyüsü' resim sergisi

Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde 'Suyun Büyüsü' adı verilen resim sergisi açılacak. Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde "Suyun Büyüsü" adı verilen resim sergisi açılacak.



Uluslararası Suluboya Derneği tarafından Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde 9 Ocak-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen ve 'Suyun Büyüsü' adı verilen resim sergisinde 43 sanatçının eseri sergilenecek. Aralarında TRT'den emekli gazeteci Çetin Çiğdem ve yaptığı resim ile dünya birincisi olan Atanur Doğan'ın da resimlerinin yer aldığı sergini açılışı 9 Ocak'ta saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Türkiye'de 5 yıl önce kurulan Uluslararası Suluboya Derneği 80 ülkede faaliyette bulunuyor. Uluslararası Suluboya Derneği her ilde festival düzenliyor ve bu festivallere dünyanın ünlü sanatçıları katılıyor.

