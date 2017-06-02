Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Hurma Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Hurma Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurma Mahallesinde sitenin bahçesinden silah sesleri duyan vatandaşlar 4 kişinin yerde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin öldüğünü tespit etti. Yaralı 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemi alınan olay yerinde polisin çalışması devam ediyor.
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