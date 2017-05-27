Antalya'da servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis minibüsü devrildi 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis minibüsü devrildi 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelin personelini taşıyan Serkan Dilbaz idaresindeki 20 N 3641 plakalı minibüs, D 400 karayolunun Karabucak Mevkii'nde yoldan çıkarak devrildi. İçinde 24 otel personelinin bulunduğu minibüste 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçiler Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (Hanım Türk/İHA)
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