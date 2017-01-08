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Antalya'da pompalı tüfekle akaryakıt istasyonu soygunu
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Antalya'da pompalı tüfekle akaryakıt istasyonu soygunu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli ve silahlı 2 kişi, bir çalışanın üzerinde bulunan 3 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Zanlılar, kendilerini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açarak izini kaybettirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü maskeli ve silahlı 2 kişi, bir çalışanın üzerinde bulunan 3 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Zanlılar, kendilerini takip eden polis ekiplerine silahla ateş açarak izini kaybettirdi.

Olay, saat 23,00 sıralarında Sütçüler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişinin çalıştığı istasyona gelen motosikletli ve pompalı yüzü maskeli 2 kişi, çalışanlardan üzerlerinde bulunan paraları vermelerini istedi. Çalışanların direnmesi üzerine şahıslar, ellerinde bulunan pompalı ve kuru sıkı tabanca ile istasyon içerisinde sağa sola ateş etmeye başladı. Saldırganlar, silah zoru ile etkisiz hale getirdikleri çalışanlardan Ali U.'nun üzerinde bulunan 3 bin lirayı alarak bindikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra şahısların Aksu istikametine kaçtığı bilgisini alan polis, bu yönde yaptıkları çalışmada şahısları Aksu Çamköy girişinde durdurmak istedi. Zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymayarak silahla karşılık verdi. Polis ekiplerinin de karşılık verdiği şahıslar, bir süre sonra izini yeniden kaybettirdi. Zanlıların yaralanmış olabileceği ihtimali üzerine kent merkezi ve yakın ilçelerdeki eczane, sağlık kuruluşu ve hastanelerde önlem alındı.

"İçeriye elinde pompalıyla birisi girdi, rastgele ateş etti"

Soygun sırasında iş yerinde bulunan Mehmet K, kasklı 2 kişinin marketin önüne gelerek motosikletlerini park ettiğini söyledi. Olay anını anlatan Mehmet K., "Ofiste beş kişiydik. Arkadaşlarımızdan biri marketin kapalı olduğunu söyledi, sonra 'kaçın' diye koşarak geri döndü. İçeriye elinde pompalıyla birisi girdi, rastgele ateş etti. Para istedi, sonra havaya ateş etti. Pompacı arkadaşın biri arka kapıdan kaçtı. Diğeri üzerindeki 3 bin lira civarındaki parayı bıraktı. Daha fazlasını istediler. Pompalı tüfeğin şarjörü bittikten sonra tekli silahla ateş etmeye başladılar. Sonra para bulamayınca çıkıp uzaklaştılar" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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