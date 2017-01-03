03.01.2017 09:56 Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Kaş ve Gaizpaşa ilçelerinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Kaş ve Gaizpaşa ilçelerinde 05 Ocak tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Aksu: 08.00-18.00 Topallı, Kurşunlu mahallesi



Kepez: 08.00-18.00 Yeni Malle ve Yeni Emek Mahalleleri



Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar



Manavgat: 08.00-18.00 Emeke Mahallesi 3058, 3083 Sokakları



Demre: 08.00-18.00 Toptancı Hali



Kemer: 09.00-18.00 Göynük Mahallesi Beldibi yerleşkesi, Başkomutan Atatürk Caddesi ve Şehitler Caddesi ile 34. Sokak



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi



Kaş: 09.00-17.00 Belenli Mahallesi Sısla Mevkii, Ahatlı Mahallesi Enişdibi Mevkii, Uğrar Mahallesi Softalar Mevkii, Kasaba Mahallesi Alpanos mevkii



Gazipaşa: 09.00-17.00 Aydın Mahallesi (bir kısmı), Çobanlar Su deposu, Yukarı Mahallesi, Zeytinada, Nergizarı



Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi Boğaz Mevkii, Konakyanı Mevkii, Karşıyaka Mahallesi Otogar kavşağı, Beykonak Mavikent Caddesi

