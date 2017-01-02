02.01.2017 09:54 Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Konyaaltı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 04 Ocak Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın Aksu, Konyaaltı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde 04 Ocak Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:



Aksu: 08.00-18.00 Topallı Mahallesi



Konyaaltı: 08.00-18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar



Demre: 09.00-18.00 Karabucak, Çevreyol Mevkii, Bozdağ Mevkii ve Sura Mevkii, Toptancı Hali



Kaş: 09.00-17.00 Kasaba Mahallesi, Alpanos Mevkii, Ahatlı Mahallesi, Enişdibi Mevkii, Uğrar Mahallesi, Softalar Mevkii, Belenli Mahalesi Sısla Mevkii



Kemer: 09.00-18.00 Çamyuva Sarıören Mahalleri, Hayıtıgöl Caddeleri, 103 Sokak, Kozkakçam Caddeleri, 111 Sokak, Mezarlık Altı, Bögürtlenözü Caddesi, 119 Sokak, Orange At Çiftliği karşısı



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi



Kumluca: 09.00-17.00 Adrasan, Seylemit, Erentepe, Toptaş, İncircik, Karacaağaç, Güzören ve Altınyaka Mahalleri



Manavgat: 08.00-18.00 Sanayi Sitesi, Hatıplar, Dolbazlar, Salur, Sırtköy, Şişeler ve Yeniköy Mahalleleri



Gazipaşa: 09.00-17.00 Karalar Orta Mahalle

