Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;
Muratpaşa: 09.00-19.00 Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi, Eski Şarampol Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve civarı, Memurevleri Mahallesi 205, 208, 206, 210, 213, 207, 209 Sokaklar, Tonguç Caddesi, Güllük Caddesi, Yavuz Caddesi ve civarı
Kepez: 09.00-18.00 Teomanpaşa, Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Güneş (bir kısmı), Düdenbaşı, Yeni Emek, Yeni Mahalle Mahalleleri
Konyaaltı: 09.00-18.00 Duraliler Mahallesi (bir kısmı)
Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri
Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar ve Ulukapı Merkez Mahalleleri
Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya Mahallesi, Mustafa Masatlı Caddesi, Toptancı Hali
Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi, Konakyanı Mevkii, Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve çevresi
Kaş: 09.00-17.00 Ahatlı Enişdibi Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos, Köftere ve merkez mevkiileri
Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi
Finike: 10.00-17.00 Hasyurt Mahallesi ve Kisle Caddesi