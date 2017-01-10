10.01.2017 10:41 Antalya'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;



Muratpaşa: 09.00-19.00 Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi, Eski Şarampol Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve civarı, Memurevleri Mahallesi 205, 208, 206, 210, 213, 207, 209 Sokaklar, Tonguç Caddesi, Güllük Caddesi, Yavuz Caddesi ve civarı



Kepez: 09.00-18.00 Teomanpaşa, Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Güneş (bir kısmı), Düdenbaşı, Yeni Emek, Yeni Mahalle Mahalleleri



Konyaaltı: 09.00-18.00 Duraliler Mahallesi (bir kısmı)



Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri



Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar ve Ulukapı Merkez Mahalleleri



Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya Mahallesi, Mustafa Masatlı Caddesi, Toptancı Hali



Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi, Konakyanı Mevkii, Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve çevresi



Kaş: 09.00-17.00 Ahatlı Enişdibi Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos, Köftere ve merkez mevkiileri



Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi



Finike: 10.00-17.00 Hasyurt Mahallesi ve Kisle Caddesi

