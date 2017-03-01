Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan gruba yönelik teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda terör örgütüyle işbirliği halinde olduğu öne sürülen ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 18'inci yıldönümü 15 Şubat'ta eylem yapacağı değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün talimatıyla provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynerlerini ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

