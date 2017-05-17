Antalya'da patlama: 2 ölü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

