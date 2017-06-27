Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı programı kapsamında konser verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı programı kapsamında konser verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Şeker tadında bir bayram' sloganıyla hazırladığı bayram programında ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç sahne aldı. Bayramın ikinci gününde Karaalioğlu Parkı'na akın eden Antalyalılar, önce alandaki animasyon gösterileri ve basketbol şovuyla keyifli dakikalar geçirdi. Sahne enerjisi ve hareketli şarkılarıyla muhteşem bir sahne performansı sergileyen Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce Antalyalı, şarkılara hep birlikte eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de konseri vatandaşlar arasında izledi. Türel, vatandaşların özçekim isteklerini de geri çevirmedi.
Murat Dalkılıç'a çiçek takdim eden Türel, sanatçıya sahne performansı için teşekkür etti.

"AZ ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM"
Antalyalılara seslenen Başkan Türel, "Az önce Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Bu vesileyle kendilerinin bayram tebriğini ve selamını siz değerli hemşehrilerime iletiyorum" dedi.
Konser öncesinde Karaalioğlu Parkı'nda animasyon ekibi tarafından mini bir kortej gerçekleştirilirken, akrobatik smaç gösteri ekibi Karizma Show, basketbol gösterisiyle bayram eğlencelerine renk kattı. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri keyifle izledi.
Antalya'da Bayram coşkusu son gün de sürecek. Bayramın son gününde ünlü sanatçı Berkay sahne alacak. Etkinlikler saat 12.00'de çocuklar için hazırlanan şovlarla başlayıp, 20.30'da Berkay konserleriyle devam edecek.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanından ve hayırseverlerden yardım istedi
Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti
'15 bin liralık kostüm' iddialarına son noktayı koydu
Flamingoların yeni adresi Tuz Gölü
Ukrayna'da bombalı saldırı
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
İstanbul'da neler oluyor durum her dakika kötüye gidiyor
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Almanya'dan flaş 'koruma' açıklaması
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Bahçeli'den OHAL çıkışı!
Trump'ın seyahat yasağı mahkemece kabul edildi
Trump'ın seyahat yasağı mahkemece kabul edildi
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek
Fransa'ya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı
Fransa'ya geçmeye çalışan mültecilere biber gazı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhurbaşkanından ve hayırseverlerden yardım istedi
Cumhurbaşkanından ve hayırseverlerden yardım istedi
Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti
Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti
'15 bin liralık kostüm' iddialarına son noktayı koydu
'15 bin liralık kostüm' iddialarına son noktayı koydu
Flamingoların yeni adresi Tuz Gölü
Flamingoların yeni adresi Tuz Gölü
Ukrayna'da bombalı saldırı
Ukrayna'da bombalı saldırı
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 3 ölü, 8 yaralı
Köprü çöktü: İnsanlar aşağı düştü !
Köprü çöktü: İnsanlar aşağı düştü !
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bıçakladıktan sonra sigara içip ölmesini beklemişler
Bıçakladıktan sonra sigara içip ölmesini beklemişler
Işık ihlali feci bir kazayla bitti
Işık ihlali feci bir kazayla bitti
ABD Esed'i uyardı
ABD Esed'i uyardı
İsveç rekor kırdı
İsveç rekor kırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English