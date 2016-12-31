31.12.2016 21:52 Antalya'da, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yıldönümü kutlandı

Antalya'da Mekke'nin Fethi'nin 1386'inci yıldönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı. Antalya'da Mekke'nin Fethi'nin 1386'inci yıldönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.



Kepez Belediyesi Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamaya AGD Antalya İl Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetlilerin yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Katılımcılar, dışarıda oluşturulan güvenlik noktasında arandıktan sonra içeri alındı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış, Kur'an'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anadolu Gençlik Derneği 2015 faaliyetlerinin anlatıldığı ve Mekke Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.



"Mekke'de zulüm sistemi çökmüştür"



Gecede konuşan AGD Antalya İl Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, vatandaşlara etkinliklerine geldikleri için teşekkür etti. Pişirici konuşmasında, "Mekke'nin fethi merhamet ve adalet mücadelesidir. Efendimiz rabbinin huzurunda şükrederek, mütevazi bir şekilde müjdelenen fethi gerçekleştiriyor. Peygamberimiz, şirkin ve küfrün içerisinde bunalmış insanları islam'a Allah'ın davasına davet ediyor. Efendimiz sistem ve zihniyet mücadelesi vermiştir. Mekke'de zulüm sistemi çökmüştür. Adalet merkezli hakkı üstün gören zihniyet yani İslam gelmiştir" ifadelerini kullandı. Gecede, ücretsiz umre çekilişi de gerçekleştirildi. Gece, şiirler ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

