Antalya'da maden ocağında göçük: 2 madenci mahsur kaldı

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı. Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı.
Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi.
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