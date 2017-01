06.01.2017 11:01 Antalya'da madde bağımlıları için doğal tedavi merkezi

Antalya'da pilot uygulama olarak hayata geçirilen Zehir Savaşçıları Akademisi(ZESA) ile bağımlılar hiç sentetik ilaç kullanmadan rehabilite edildi. Psikolog,sosyolog, kardiyolog ve farklı branşlarda doktorların ve alanlarında uzman eğitimcilerin gözetiminde 4'ü bayan 20 madde bağımlısı, doğa yürüyüşü, kitap okuma, müzik dinletisi, fitness, spor, sauna, yüzme, resim, masaj gibi birçok mental, fiziksel eğitim ve sosyal aktivitelerle madde bağımlılığından kurtuldu.



Kepez ilçesi Duacı Mahallesinde sağlık turizmi alanında hizmet veren Ayka Vital Sağlıklı Yaşam Merkezi, Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele(UBAM) Federasyonu Genel Müdürü İsmail Karakaş'ın önerisiyle Zehir Savaşçıları Akademisi'ni(ZESA) hayata geçirdi. Madde bağımlılığı ile mücadele eden bir çok derneğinde destek verdiği akademi de bağımlılarının rehabilitasyonu için farklı bir yöntem uygulanıyor. Doğa içindeki sağlıklı yaşam merkezine 6 aylık süreyle alınan madde bağımlıları, her gün sabah doğa yürüyüşü, kitap okuma ve müzik dinletisi, fitness, spor, sauna, yüzme, yabancı dil, resim, masaj gibi birçok mental ve fiziksel eğitim ve sosyal aktivitelerle madde bağımlılığından kurtarılıyor.



"20 öğrenci var"



4'ü bayan 20 kişi hızlandırılmış eğitimi başarıyla tamamladı ve bağımlılıktan kurtuldu. Bu öğrenciler, Türkiye'de kurulması planlanan 7 rehabilitasyon merkezinde bağımlıların tekrar hayata kazandırılmasında aktif rol oynayacak. Ayrıca, bu uğurda çalışmak istemeyenlere ise çeşitli kuruluşlarla temasa geçirilerek iş imkanı sağlanacak.



"Antalya pilot uygulama"



Uyuşturucu ile Mücadele Akademisi Genel Müdürü İsmail Karakaş, Türkiye'nin en önemli sorunlarından madde bağımlılığıyla mücadelede 6 derneğin katkısıyla rehabilitasyon anlamında '6-B Yeni Yaşam Detoks Programı'nı pilot olarak Antalya'da uygulamaya başladıklarını kaydetti.



Karakaş, 12 yıl önce kardeşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendikten sonra, hayatını bu sorunu çözmeye adadığını kaydetti.



"6 aylık program"



Ankara'da Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu'nda (UBAM) yer sıkıntısından dolayı yılda ancak 48 kişiye yardımcı olabildiklerini hatırlatan Karakaş, ZESA'da ise 6 aylık program kapsamında 700 kişiye hizmet edebileceklerini belirtti.



"Terapi"



Madde bağımlılığını bir hastalık olarak görmediklerini altını çizen Karakaş, "Madde kullanımına bağlı kişilik bozukluklarında biz maddeyi kaldırdığımızda zaten kişilik bozukluğu problemi ortadan kalkıyor.Onu da biz hiç ilaç uygulamadan çözebiliyoruz.Sosyal bir rehabilitasyon ve detoks programı uyguluyoruz. Bunun yanında sosyal adaptasyon süreçleri ve zihinsel terapi yöntemleri görüyorlar. TUBİM verilerine göre ülkemizde, 1 milyon 600 bin ile 2 milyon ortalama bağımlı var. Bize göre bu 4 milyona yakın. Antidepresan ve sigarada katıldığı zaman bu rakam 20 milyonu buluyor. Ciddi bir bağımlılık tuzağının içindeyiz. Sinsi bir şekilde kullanılıyor" dedi.



"Komple yenilenme"



Vitamin mineral ve yağ katkılarıyla vücudu güçlendirdiklerinin altını çizen Karakaş, "Bunu yanında masaj ve dikkat eğitimleriyle kişiyi güçlendiriyoruz. Vücuda vitamin yüklüyoruz. Detoksla vücuttaki zehir atılıyor. Komple bir yenilenmeye gidiyoruz. Sonrada, algılama, iletişim, öfke kontrolü, hayatta başarılı olmanın yolları, sosyal adaptasyon, manevi destek programıyla kardeşlerimiz topluma kazandırılıyor" diye konuştu.



"Meslekleri olacak"



Akademide günün erken başladığını belirten Karakaş, "Gün sabah ormanda yürüyüşle başlıyor, ardından müzik terapisi, okuma saati, fitnes, yoga, resimle terapisi ile devam ediyor. İsteyen kardeşlerimiz için yabancı dil eğitimi veriyoruz. Psikolog ve kişisel gelişim uzmanlarımız her zaman gereke desteği var. Bu sürecin ardından ise dış hayata yönelik meslek edindirme noktasında çalışmamız olacak" dedi.



" 7 bölgeye kurulacak"



Şu an akademideki 20 kişinin mezun olduktan sonra Türkiye genelinde bu işi devam ettirecek kişiler olduğunu vurgulayan Karakaş, "Türkiye'de 7 bölgede rehabilitasyon merkezi kurmayı hedefliyoruz. O nedenle akademideki 20 kişi için sıkıştırılmış bir program uyguladık. Bundan sonraki süreçte ise 6 ay ile 1 yıl arasında bir rehabilitasyon programımız olacak. Daha sonra ise bu kişilerin istihdamları için devletimizin desteği ve İş-Kur'la bağlantılar kuracağız" dedi.



Zehir Savaşçıları Akademisi'nde(ZESA) tedavileri süren her kişinin bir savaşçı olduğunu dile getiren Karakaş, kısa süre sonra eğitim programının başarıyla tamamlanacağını sözlerine ekledi.



"Ailesini kazandı"



32 yaşındaki Timur Zengin, 15 yaşında çok sevdiği arkadaş ortamında maddeyle tanıştığını ve bir daha bırakamadığına değindi.



Bundan sonraki süreçte hayatına maddeyle devam ettiğini işaret eden Zengin, " Bırakmak için çok tedavi gördüm. İşimi kaybettim. 4 yaşındaki çocuğumu ve eşimi kaybetme aşamasına geldim. Ailemi kaybetmemek için maddeyi bırakmaya karar verdim. İnternette araştırmalarım sonucu bu akademi ile tanıştım. Tedavimin sonuna geldim ve başardım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle aram düzeldi" diye konuştu.



Maddeden kurtulmayı ilaç kullanmadan başardığını vurgulayan Zengin, en büyük hedefim madde bağımlısı kardeşlerine yardım etmek olduğunu sözlerine ekledi.



"Çocuk istiyor"



28 yaşındaki Meryem Serçe, uyuşturucu kullanımına 5 yıl önce arkadaş ortamında başladığını kaydetti.



İlerleyen süreçte eşinin madde kullanımına kendisini teşvik ettiğini dile getiren Serçe, " Kurtulmaya çalıştım, AMATEM olmak üzere bir çok yöntem denedim ama başaramadım. Madde nedeniyle ailemi, arkadaşlarımı kaybettim. Çalıştığım parayı direk maddeye veriyordum. Akademiye güvenerek geldim.Çok büyük değişim yaşadım. Uyuşturucu maddenin esiri olmayın. Tüm madde bağımlılarının kurtulması istiyorum" diye konuştu.



Hayatına yeniden başlamak istediğini ifade eden Serçe, evlenip bebek sahibi olmak istediğini kaydetti.



Tedavi süreci hakkında



Güne doğada yürüyüşle başlayan madde bağımlılar, müzik terapisi eşliğinde kitap okuyor. Spor ve fitnessla devam eden çalışmalar, masaj ve saunayla devam ediyor. Bunlara ek olarak, basketbol, yüzme, bisiklet, masa tenisi, langırt, bilardo, yoga gibi çeşitli sosyal aktivitelerin yanı sıra mental ve fiziksel çok sayıda tedavi yöntemi uygulanıyor. İsteyen öğrencilere yabancı dil eğitimi de veriliyor.