Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!

Antalya'da Kemer İlçesi'nde Yeni Kemer Belediyespor Kulübü Başkanı Ömer Bilici, kulüp tesisleri önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay şu şekilde gerçekleşti;

Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde saat 14.00 sıralarında karşılaşan Kulüp Başkanı Ömer Bilici ile 21 yaşındaki Barış K. bir süre konuştu. Taraflar arasında bir süre sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bilici, 07 SS 328 plakalı otomobiline yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinin yanına gitti. Barış K., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle Bilici'nin otomobilinin önüne 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobilin ön kısmına isabet ederken, seken saçmalardan biri de tesisin yemekhane camını kırıp içeri girdi.

Saldırının ardından Barış K., otomobille olay yerinden kaçarken, yara almadan kurtulan Ömer Bilici durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kaçtığı aracın plakasını tespit ederek jandarma da dahil tüm ekiplere bildirdi. Polis saldırganı Kemer- Antalya karayolu üzerindeki Palmiye Kavşağı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürerken, Ömer Bilici'nin de olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici, şüphelinin birkaç gündür kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Tehdit ediyordu, 10-15 gündür. Para istiyordu. 'Sen kulüp başkanısın, muhtarsın' dedi. Ben de 'olmaz' dedim. 10-15 gündür uğraşıyordum. Bilmiyordum böyle ateş edeceğini. Arabanın içinde oturuyordum, ateş etti" dedi.

Antalya Süper Amatör 1'inci Grup'ta mücadele eden Yeni Kemer Belediyespor, 27 puanla ikinci sırada yer alıyor.